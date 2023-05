La storia della stalker di Mason Mount che ha fatto di tutto per contattarlo: "Ha cambiato 21 volte numero di telefono"

Un'ingombrante accusa di stalking sta per condurre la giovane influencer e modella Orla Sloan di fronte alla giustizia britannica. Il celebre fantasista del Chelsea Mason Mount ha infatti denunciato la giovane, dopo che quest'ultima ha insistito per avere altri appuntamenti insieme e ha iniziato a seguire anche i suoi compagni di squadra. Nonostante la gravità del reato, Orla Sloan continua a postare sui social media storie di viaggi estremi, sfoggiando la sua vita da influencer, tra Bali e le Maldive.

Di cosa parliamo in questo articolo... Orla Sloan accusata di stalking nei confronti del calciatore Mason Mount del Chelsea

La ragazza ha cercato in modo insistente e ripetuto di avere altri appuntamenti con il giocatore, cambiando 21 volte numero di telefono

Mason Mount ha dichiarato di essersi sentito terrorizzato e traumatizzato dalla situazione

Orla Sloan dovrà affrontare il processo per stalking il 20 giugno, con la pena massima del carcere

Orla Sloan è una influencer e modella inglese, con oltre 80mila follower su Instagram

Orla Melissa Sloan, meglio conosciuta come "Devil Baby", è una giovane influencer e modella inglese di 22 anni. Con una pagina Instagram che conta oltre 80mila follower, è una brand ambassador di Fashion Nova, un noto marchio d'abbigliamento fast fashion online di Los Angeles.

Ma la sua vita privata è stata messa sotto i riflettori negli ultimi mesi a causa di un caso di stalking che la vede accusata. La ragazza ha avuto un'avventura di una notte con il fantasista del Chelsea Mason Mount, dopodiché avrebbe cominciato a contattarlo in modo insistenti per avere altri appuntamenti.

Mount, che ha dichiarato di essersi sentito terrorizzato dalla situazione, ha visto la ragazza presentarsi anche al campo di allenamento del Chelsea. Ora Sloan rischia il carcere per stalking, e il processo è previsto per il 20 giugno.

Ma Orla Sloan non è nuova ai guai. Prima di diventare influencer e modella, ha lavorato come cassiera di un supermercato e poi ha intrapreso una carriera nella creazione di contenuti hard per una piattaforma per adulti. In questa fase della sua carriera, ha dichiarato di aver guadagnato cifre che toccano, se non superano, il milione di sterline all'anno.

Sui social media, Orla Sloan continua a pubblicare storie e immagini da ogni parte del mondo, soprattutto dalle location più esotiche come Bali, Kathmandu e le Maldive. Ma ora la sua vita potrebbe prendere una svolta molto diversa, con la possibilità di finire dietro le sbarre.

Il caso di Orla Sloan e il suo presunto stalking nei confronti del calciatore Mason Mount del Chelsea ci ricorda quanto le conseguenze delle nostre azioni online possano diventare reali nella vita reale. L'influenza dei social media ci porta a volte oltre i limiti dell'etica e del rispetto della privacy altrui, confondendo la vita online con quella offline. La situazione di Orla Sloan ci invita a riflettere sull'importanza di imparare a gestire la tecnologia e i social media in modo responsabile, soprattutto nella fascia d'età dei giovani, dove spesso il confine tra realtà e virtualità diventa labile.

Questo articolo solleva un tema importante e delicato, che riguarda le conseguenze dell'ossessione nei confronti di una persona. È importante porsi la domanda se sia giusto o meno perseguire legalmente il reato di stalking, considerando il fatto che molte persone ne sono vittime ogni giorno. In ogni caso, la vita privata di un personaggio pubblico dovrebbe essere rispettata e preservata in ogni situazione. E voi, cosa ne pensate? Siete mai stati vittime di stalking o conoscete qualcuno che ne è stato vittima?