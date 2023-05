Annuncio shock sui social: l'ex tentatrice Jessica Guazzotti è incinta! "L'amore può davvero tutto"

Jessica Guazzotti, nota per la sua partecipazione a trasmissioni televisive come Uomini e Donne e Temptation Island, ha recentemente annunciato con un video su Instagram di essere incinta per la prima volta. Il futuro papà è Sergio Zappella, manager di importanti marchi come Marchesi 1824 e Prada. Leggi l'articolo per scoprire tutti i dettagli sulla dolce attesa della coppia.

Una giovane donna di nome Jessica Guazzotti sta per diventare mamma per la prima volta. La sua fama televisiva risale a qualche anno fa, quando partecipò a due programmi molto seguiti dal pubblico italiano: Uomini e Donne, come corteggiatrice di Paolo Crivellin, e Temptation Island, dove tentò la fortuna come tentatrice. La sua presenza in questo secondo programma creò qualche problema alla coppia formata da Veronica Bagnoli e Antonio Lenti. Il futuro papà è Sergio Zappella, un importante manager del gruppo Marchesi 1824 e Prada.

Il lieto annuncio è stato dato attraverso un video pubblicato su Instagram. Le immagini mostrano Jessica e Sergio insieme, felici e innamorati. Nel video si può leggere una dolce dedica, che recita: "Ancora non ti conosco, ma già ti conosco. Un po’ come é successo con lui, Sergio Zappella, quando l’ho incontrato. Il privilegio più grande è averti visto entrare nella nostra vita come un regalo inaspettato e poter essere per te “casa” per questi mesi di costruzione e formazione intensa. Il viaggio sembra appena iniziato ma nell’Universo era già in moto da un pò, mi viene da dire, perché lo sento, perché lo so! Ora tocca alla materia fare la sua parte mischiandosi allo spirito e a quanto pare lo sta facendo molto bene. Sei così tanto te, pur essendo ancora molto parte di me. Sei con noi già da ora."

