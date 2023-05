Gemma Galgani svela il segreto della crostata di pesche perfetta: la sua ricetta è da provare subito!

Vuoi assaggiare la crostata di pesche di Gemma Galgani? Sei nel posto giusto! Ma prima di svelare la ricetta, scopriamo cosa sta accadendo nella vita amorosa della dama torinese. Non sembra essere fortunata nell'amore, ma sta conquistando i palati di molti con la sua specialità: la crostata di pesche. Scopriamo insieme gli ingredienti e la preparazione di questa delizia che ha fatto impazzire il web.

Gemma Galgani, la celebre dama torinese di Uomini e Donne, ha concluso da poco l'ultima edizione del programma senza trovare la sua anima gemella. Nonostante ciò, la Galgani ha deciso di condividere una deliziosa ricetta con i suoi fans: la crostata di marmellata di pesche.

Questa ricetta ha fatto impazzire il web e oggi, noi vi spiegheremo come prepararla. Prima di tutto, ecco gli ingredienti necessari: 200g di burro, 300g di farina, 40g di miele, scorza di limone, 70g di zucchero e una bacca di vaniglia.

Gemma Galgani ha utilizzato una planetaria per preparare la frolla, ma è possibile eseguire la ricetta anche senza il dispositivo specifico. Iniziamo quindi a mescolare il burro, la scorza di limone e lo zucchero; poi aggiungiamo i semi di bacca di vaniglia, il tuorlo, il miele e la farina.

Attiviamo la planetaria e attendiamo che si formi un composto omogeneo. Una volta raggiunta la consistenza desiderata, prendiamo una pellicola trasparente e lasciamo riposare la pasta frolla per circa 30 minuti in frigorifero.

Trascorso il tempo di riposo della pasta, sporchiamo leggermente il piano di lavoro di farina ed iniziamo a stenderla. Gemma utilizza poi una forma tonda in alluminio per poter creare la base della torta.

Per realizzare il bordo invece, la Galgani separa una parte di pasta frolla, la arrotola su se stessa ed infine la srotola intorno al bordo della teglia. La crostata è pronta per essere farcita con la marmellata di pesche e infornata.

In conclusione, nonostante Gemma Galgani non abbia trovato l'amore durante l'edizione corrente di Uomini e Donne, ha scoperto una passione per la cucina e la sua ricetta della crostata di pesche ha fatto impazzire il web. Ognuno ha i propri interessi e talenti, e la cucina sembra essere uno dei suoi. Cosa ne pensa il lettore di questa nuova passione di Gemma? Ha mai provato a cucinare la crostata di pesche?