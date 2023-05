Valentino Rossi commuove tutti con i suoi primi passi: le foto sono da brividi!

Di cosa parliamo in questo articolo... Valentino Rossi commosso dai primi passi della figlia

Valentino Rossi: il cuore tenero del campione italiano

Valentino Rossi, il celebre pilota italiano, ha recentemente commosso i suoi fan pubblicando degli scatti tenerissimi dei primi passi della sua adorata figlia Giulietta. Nonostante la sua freddezza in pista, il Dottore ha dimostrato di avere un cuore tenero e di essere un padre amorevole.

Da nove volte campione del mondo, Rossi ha deciso di appendere il casco al chiodo per amore della sua compagna e della figlia. Questa scelta non l'ha mai portato lontano dal mondo delle corse e delle moto poiché il suo cuore è sempre stato sulle piste. Attualmente, Rossi si dedica all'attività di dirigente sportivo italiano, formando e seguendo le nuove generazioni e guadagnando anche come pilota ufficiale del GT World Challenge per la BMW.

Inoltre, dalle stime dei suoi introiti, è stato dichiarato che Rossi guadagna oltre 40 milioni di euro all'anno grazie alle sue società di business. Nonostante questo successo, Rossi dimostra di avere le sue priorità ben chiare, dedicando molto tempo alla sua amata famiglia.

Selvaggia Lucarelli: le parole stravolte dalla stampa

Selvaggia Lucarelli, nota giornalista, opinionista e scrittrice italiana, ha fatto parlare di sé per le sue dichiarazioni riguardo alla sua ex relazione con il comico e conduttore Max Giusti. Tuttavia, la Lucarelli ha successivamente accusato la stampa di aver stravolto le sue parole, rendendole più dure e sensazionalistiche del dovuto.

La Lucarelli ha sempre dimostrato di avere un carattere schietto e diretto, non avendo problemi a dire quello che pensa. Attualmente, vive felicemente la sua storia d'amore con lo chef Lorenzo Biagiarelli e ha un figlio, Leon, avuto dal precedente marito Laerte Pappalardo.

Nonostante le critiche e le polemiche, la Lucarelli dimostra di avere una grande forza di carattere e di non farsi intimidire dalle voci che circolano sulla sua vita privata.

Al Bano: l'ottantesimo compleanno e il desiderio di pace

Il cantante pugliese Al Bano si appresta a festeggiare il suo ottantesimo compleanno, dopo una vita fatta di grandi successi ma anche di grandi dolori. Nonostante la sua fama mondiale e le numerose soddisfazioni personali e professionali, Al Bano desidera un regalo che nessuna cifra al mondo potrebbe comprare: la fine della guerra.

In un'intervista al Corriere del Veneto, Al Bano ha espresso il suo desiderio di pace, chiedendo un regalo a Vladimir Putin, il presidente russo. Nonostante gli ostacoli e le difficoltà della vita, Al Bano dimostra di avere un cuore grande e di pensare sempre al bene comune.

Christian De Sica: la vendita della storica villa di Capri

L'attore romano Christian De Sica ha deciso di vendere la storica villa di Capri, dopo due anni di trattative. Questa abitazione, edificata agli inizi del 1900 per volere del pittore simbolista americano Elihu Veder, è una vera e propria perla della Costiera Amalfitana e ha rappresentato per molti artisti e letterati una fonte di ispirazione.

La villa, acquistata da Christian De Sica nel 1996, è stata per molti anni la meta estiva dell'attore romano e della sua famiglia. Con oltre 250 mq di superficie e 2000 mq esterni, il prezzo di vendita scelto dall'agenzia immobiliare in accordo con De Sica risulta essere un vero e proprio mistero. Nonostante la decisione di vendere questa storica villa, De Sica dimostra di avere ancora molto da offrire al mondo del cinema e della televisione italiana.

"La casa è dove il cuore è" diceva Plinio il Vecchio, e certamente anche per Christian De Sica la sua villa di Capri era molto di più di una semplice abitazione. La decisione di venderla dopo tanti anni e tante estati trascorse in quella splendida location non sarà stata facile, ma è un segno che la vita è in continua evoluzione e bisogna saper adattarsi ai cambiamenti. Chissà quali saranno i nuovi progetti e le nuove avventure che aspettano l'attore romano dopo questa vendita. In ogni caso, ci auguriamo che la sua nuova dimora possa diventare un nuovo rifugio pieno di amore e serenità.

In queste notizie riguardanti personaggi famosi abbiamo la conferma che l'immagine che essi danno di loro stessi spesso non corrisponde alla realtà. A volte gli aspetti più teneri e delicati della loro persona vengono messi in mostra solo in momenti privati, e soltanto in seguito diventano di dominio pubblico. In ogni caso, è bello vedere come questi personaggi pubblici, pur impegnati nella loro vita professionale, mantengano la priorità della famiglia e del tempo trascorso con i propri cari. E voi, cosa ne pensate riguardo a questi personaggi famosi che condividono momenti della loro vita privata sui social network? Piacerebbe anche a voi mettere in mostra i momenti più teneri della vostra vita o preferite mantenerli privati?