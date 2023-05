La ricetta segreta di Antonio Paolino: "Suprema di pollo con insalata orientale" da leccarsi i baffi!

Vuoi stupire i tuoi ospiti con un piatto esotico e gustoso? Allora devi assolutamente provare la ricetta della suprema di pollo con insalata orientale di Antonio Paolino per E’ sempre mezzogiorno. Scopri gli ingredienti e la preparazione di questo piatto completo che unisce la croccantezza del pollo fritto alla leggerezza dell'insalata orientale. Leggi l'articolo per scoprire tutte le tecniche di cottura e gli accostamenti di sapori che renderanno la tua tavola indimenticabile.

Di cosa parliamo in questo articolo... Ricetta della suprema di pollo con insalata orientale di Antonio Paolino per E’ sempre mezzogiorno

Cottura del pollo: prima fritto e poi nel forno

Ingredienti per le supreme di pollo e per l'insalata orientale

Preparazione del pollo e dell'insalata orientale

Aggiunta della salsa allo yogurt

Suprema di pollo con insalata orientale: la ricetta di Antonio Paolino

La suprema di pollo con insalata orientale è un piatto completo e sfizioso, perfetto da gustare in famiglia o con gli amici. Antonio Paolino, noto chef e conduttore televisivo, ha preparato questa deliziosa ricetta durante la puntata del 22 maggio 2023 di E’ sempre mezzogiorno.

Per preparare la suprema di pollo, occorrono 4 pezzi di pollo, 150 g di yogurt bianco, un cucchiaino di paprika dolce, succo e buccia di un lime, 30 g di salsa di soia, 5 uova intere, 350 g di nachos e 500 g di olio di semi di arachidi. Per l’insalata all’orientale, invece, servono 300 g di riso basmati, 150 g di germogli di soia, 2 carote, un cipollotto, 100 g di peperoncini verdi, 200 g di edamame cotti, basilico, menta, erba cipollina, sale e pepe. Infine, per la salsa allo yogurt, servono 200 g di yogurt magro, 5 fili di erba cipollina, il succo di un lime e olio evo.

Iniziamo la preparazione mettendo il pollo in una ciotola e marinando con yogurt, paprika dolce, salsa di soia e succo e buccia di lime. Copriamo e lasciamo marinare in frigo per un’ora. Nel frattempo, battiamo le uova con sale e pepe e passiamo il pollo nella panatura di nachos. Friggiamo in una padella con abbondante olio caldo e facciamo dorare su entrambi i lati. Scoliamo su carta da cucina per asciugare l’olio in eccesso.

In una wok, facciamo soffriggere la cipolla a julienne con un po’ d’olio. Aggiungiamo le carote a dadini, i peperoncini verdi tagliati a rondelle, i fagioli e i germogli di soia. Aggiustiamo di sale e pepe e facciamo cuocere per un paio di minuti a fiamma alta. Aggiungiamo il riso cotto e facciamo insaporire velocemente.

Mettiamo il pollo fritto in forno per 20 minuti a 120° e poi lo serviamo tagliato a fette sul riso già pronto. Completiamo con la salsa allo yogurt, preparata miscelando lo yogurt magro con erba cipollina, il succo di lime e un filo di olio evo. Aggiungiamo infine qualche foglia di basilico fresco e il nostro piatto è pronto per essere gustato.

In conclusione, la suprema di pollo con insalata orientale è un piatto gustoso e nutriente, perfetto per tutte le occasioni. Grazie alla ricetta di Antonio Paolino, possiamo prepararlo comodamente a casa nostra e sorprendere i nostri ospiti con un piatto raffinato e sfizioso.

"La cucina è l'arte dell'improvvisazione" affermava il grande chef Ferran Adrià e Antonio Paolino ne è un esempio con la sua ricetta della suprema di pollo con insalata orientale. La cucina non è solo tecnica ma richiede anche creatività e capacità di adattamento. Antonio dimostra di saper combinare a perfezione sapori e ingredienti diversi, creando un piatto completo e gustoso. Anche noi a casa possiamo seguire il suo esempio e sbizzarrirci con ciò che abbiamo a disposizione in cucina, senza rinunciare alla fantasia.

Suprema di pollo con insalata orientale: la ricetta di Antonio Paolino per E' sempre mezzogiorno del 22 maggio 2023.

Questa ricetta proposta da Antonio Paolino per E' sempre mezzogiorno sembra essere deliziosa e completa grazie alla presenza di pollo, riso e insalata orientale. Ogni ingrediente ben abbinato crea una sinfonia di sapori e profumi, soddisfacendo palati diversi. Viene presentata anche un'alternativa di cottura del pollo per chi preferisce una versione più leggera ma ugualmente gustosa. E voi, quale preferite? Marinare il pollo o cuocerlo direttamente in forno?