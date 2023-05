Giappone, la nuova tendenza che sta spopolando: "Addio mascherine, benvenuti sorrisi!"

In Giappone sta spopolando una nuova tendenza che promette di far tornare il buonumore sul volto delle persone dopo anni di pandemia: la palestra del viso. Gli esperti sostengono che allenare i muscoli del viso può rendere la pelle più rilassata ed elastica, restituendo anche il sorriso perso dietro una mascherina. Il fenomeno sta prendendo piede nel Paese del Sol Levante, dove sempre più persone si rivolgono agli istruttori del sorriso, come Keiko Kawano, per imparare questa particolare ginnastica. Scopriamo insieme i segreti di questa nuova tendenza che sembra essere giunta proprio al momento giusto.

Il Giappone sembra aver trovato un modo per tornare a sorridere dopo anni di pandemia: allenare i muscoli del viso attraverso corsi specifici. Questo esercizio, secondo gli esperti, può restituire un po’ di buonumore e una pelle del volto decisamente più rilassata ed elastica, dopo un lungo periodo trascorso a coprire la propria faccia con una mascherina.

Negli ultimi tre anni la pandemia ha costretto chiunque a trasformare radicalmente le proprie abitudini, rendendo consuetudine anche il fatto di dover indossare una mascherina sul proprio volto per gran parte della propria giornata. Ma ora, indossare una mascherina sul volto non è più obbligatorio (se non in casi specifici) e la voglia di tornare a mostrare il proprio sorriso è tanta.

Secondo quanto riportato dal New York Times, sono sempre di più i giapponesi che ogni giorno decidono di rivolgersi agli esperti del sorriso, ovvero a quei personal trainer del volto che insegnano come tornare ad avere un sorriso più rilassato e naturale. Keiko Kawano, ad esempio, conduttrice radiofonica che dal 2017 ha iniziato a insegnare come sorridere attraverso dei corsi in palestra, ha scoperto che il proprio sorriso iniziava a svanire quando smetteva di fare esercizi di articolazione vocale. È così che Kawano ha cominciato a studiare e svolgere quotidianamente degli esercizi per sollevare gli angoli della bocca, diffondendo poi la sua conoscenza come istruttrice nelle aziende prima e tra privati poi.

L'importanza di allenare i muscoli del viso

Secondo Kawano, i muscoli che si trovano appena sotto gli occhi di una persona sono fondamentali nel sorridere e aiutano a definire il gesto, sottolineato anche dal movimento delle sopracciglia. Per questo, è importante allenarli. Le persone si preoccupano di allenare vari muscoli del proprio corpo per sentirsi meglio o apparire più in forma, trascurando però spesso e volentieri quelli del viso. Un errore molto grave per la trainer giapponese, la quale ha iniziato a promuovere la ginnastica facciale, ovvero una serie di esercizi utili a stimolare la circolazione del viso, prevenire le rughe d’espressione e contrastare l’indebolimento dei tessuti, dando come risultato anche un sorriso migliore.

Non solo, sempre di più sono anche le persone che studiano per imparare questa nuova professione e partecipano a corsi di formazione che permettono poi di diventare dei nuovi insegnanti. Secondo Kawano e i suoi colleghi, infatti, i movimenti muscolari intenzionali sono in grado di inviare impulsi al cervello utili a generare sentimenti positivi.

In definitiva, la ginnastica facciale sembra essere la nuova tendenza giapponese post-pandemia, un allenamento che, oltre a restituire un sorriso rilassato e naturale, può contribuire a migliorare l'autostima e a generare sentimenti di felicità. Un'attività che, nonostante possa sembrare strana o inutile, potrebbe invece rivelarsi molto utile per recuperare un po' di normalità dopo un periodo così difficile.

"Un sorriso è la distanza più breve tra due persone" diceva Victor Borge, e sembra che in Giappone abbiano capito il potere che un sorriso può avere nel riallacciare i rapporti sociali dopo la pandemia. I corsi per l'allenamento dei muscoli del viso stanno diventando sempre più popolari, non solo per migliorare l'estetica del proprio sorriso, ma anche per favorire il benessere emotivo e ritrovare la gioia di relazionarsi con gli altri. Sembra che in Giappone il sorriso sia diventato un'importante risorsa per superare i momenti difficili e guardare al futuro con positività.

Come allenare i muscoli del viso per tornare a sorridere: la nuova tendenza giapponese dopo la pandemia

La pandemia ha avuto un impatto enorme sulle nostre vite quotidiani, cambiando anche la percezione del sorriso come gesto spontaneo ed emotivamente significativo. Tuttavia, la voglia di tornare a sorridere è un segno tangibile di speranza e ripresa. È bello vedere come il Giappone abbia sviluppato una palestra del volto, con istruttori specializzati nell'allenamento dei muscoli del viso per raggiungere uno splendido sorriso. Che ne pensate di quest'idea? Siete disposti a provare questa nuova forma di ginnastica?