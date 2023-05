La sfida degli ascolti tv: chi ha trionfato tra Qui rido io, Ridatemi mia moglie e Fazio? La risposta ti sorprenderà!

La serata della domenica ha offerto un'ampia scelta di programmi tv per gli italiani, tra fiction, film, intrattenimento e approfondimento. Ma chi si è posizionato in cima agli ascolti tv? Scopriamolo insieme, tra il ritorno della Gialappa's Band, la penultima puntata di Che Tempo che Fa e molto altro ancora.

Di cosa parliamo in questo articolo... Che Tempo che Fa vince la serata degli ascolti tv con 2.593.000 spettatori

La Gialappa's Band torna su Tv8 con 907.000 spettatori

Qui Rido Io e Ridatemi Mia Moglie le scelte su Rai1 e Canale 5

Crossword Mysteries, Barry Seal e Controcorrente Speciale gli altri programmi seguiti

In Onda Prima Serata e Don't Forget the Lyrics le scelte di La7 e Nove

Le sfide degli ascolti tv della domenica sera

La serata televisiva del 21 maggio ha offerto agli italiani una vasta scelta di programmi con cui passare il loro tempo libero. Tra film, prime visioni, fiction, programmi di intrattenimento e di approfondimento, il podio degli ascolti tv ha visto primeggiare Che Tempo che Fa su Rai1.

La penultima puntata della stagione 2022-2023 di Che Tempo che Fa, condotto da Fabio Fazio, ha conquistato l'attenzione di 2.593.000 spettatori, ottenendo il 13.5% di share e aggiudicandosi la vittoria dell'intera serata. Il programma, da sempre sopra la media dei due milioni di telespettatori, ha confermato il suo successo anche in questa occasione.

Su Tv8, invece, il ritorno della Gialappa's Band in prima serata ha registrato un buon ascolto. Il trio comico, accompagnato da altri personaggi della tv, ha intrattenuto 907.000 spettatori, ottenendo il 5.1% di share. Nonostante l'assenza di Carlo Taranto, storico componente del terzetto, lo show è stato accolto positivamente dal pubblico.

Nella stessa serata, Qui Rido Io, il film di Mario Martone con Toni Servillo su Rai1, ha registrato 1.660.000 spettatori con il 10.2% di share, mentre la fiction Ridatemi Mia Moglie su Canale 5 è stata vista da 1.506.000 spettatori con il 9.9% di share. Su Rai2, Crossword Mysteries ha raccolto davanti al video 854.000 spettatori con il 4.4% di share, mentre su Italia1 il film Barry Seal – Una Storia Americana è stato la scelta di 1.039.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rete4, Controcorrente Speciale ha interessato 765.000 spettatori con il 4% di share, mentre su La7, In Onda Prima Serata è stato seguito da 476.000 spettatori con il 2.5%. Su Nove, infine, Don't Forget the Lyrics – Serata Speciale ha segnato 593.000 spettatori con il 3.3% di share.

In conclusione, la serata televisiva del 21 maggio ha visto primeggiare Che Tempo che Fa su Rai1, seguito da una vasta scelta di programmi che hanno conquistato il pubblico italiano.

La battaglia degli ascolti tv non accenna a diminuire, ma cosa ci dicono realmente i numeri? La serata di domenica ci ha regalato una vasta scelta di programmi, dalla fiction al cinema, passando per programmi di intrattenimento e approfondimento. Anche se il programma di Fabio Fazio ha conquistato il primo posto, dobbiamo ricordare che la qualità di un programma non può essere misurata solo dagli ascolti tv. Guardare un buon programma televisivo dovrebbe sempre significare trovare spazio per una pausa di svago e approfondimento culturale, e non solo per una gara tra trasmissioni.

Che Tempo Che Fa domina la serata televisiva del 21 maggio: tutti i numeri degli ascolti tv senza sorprese.

La domenica sera è un momento speciale per molti italiani, che si concedono qualche ora di relax e svago davanti alla televisione. L'offerta televisiva è ampia e diversificata, proprio come i gusti del pubblico. I dati Auditel ci dicono che, anche in questa domenica, spicca il classico "Che tempo che fa". Ma c'è spazio anche per nuove proposte, come il ritorno della Gialappa's Band su Tv8. Sarà interessante vedere come evolveranno gli ascolti nelle prossime settimane. Voi che cosa avete guardato ieri sera? Siete soddisfatti della scelta?