Terra amara anticipazioni: Demir, Zuleyha, Yilmaz e Fekeli si coalizzano grazie a Hunkar

Ultima puntata di questa settimana di Terra amara: per la prima volta i protagonisti si coalizzeranno per salvare la reputazione dell’ex sarta

Da quando Zuleyha e Yilmaz sono arrivati in città, gli equilibri tra i vari abitanti sono completamente cambiati. Il colpo di fulmine di Demir ha portato la madre Hunkar a compiere qualsiasi gesto pur di vedere il figlio felice: tra questo anche far incarcerare l’uomo di cui in realtà Zuleyha è innamorata. In carcere però conosce Fekeli, accusato sempre dalla famiglia degli Yaman di essere l’omicida del capostipite. Da quando i due vengono scarcerati inizia un avere propria guerra fra le due famiglie, ma nella puntata di oggi, lo speciale che andrà in onda alle 15:00, sarà ricco di sorprese.

L’onore dell’ex sarta è messo a rischio da un pettegolezzo che si inizia a propagare: anche suo marito Demir è accusato di omicidio in quanto circola la voce che per difendere sua moglie, da una violenza, sia stato costretto a sporcarsi le mani.

Terra amara anticipazioni: tutti coalizzati per difendere l’onore dell’ex sarta Zuleyha

La puntata di oggi si apre con la riapertura sul caso della morte di Ercument. Demir è il primo sospettato in quanto proseguono inizia a circolare voce che l’uomo abbia tentato di violentare sua moglie. Questa voce metto ovviamente il rischio la reputazione e l’onore di: Zuleyha. Per proteggerla, Hunkar convince il figlio ad avere un incontro con Yilmaz e Fekeli ed insieme escogitano un piano per poterla salvare.a questa riunione straordinaria non viene interpellata Mujgan. La donna non capisce perché suo marito sia dovuto partire così di punto in bianco e decide di affrontare Fekeli, che però non rivelerà nulla.

Sermin e Behice sono sempre più curiose di scoprire la verità, ma vengono beccate da Naciye che le aggredisce verbalmente davanti a tutto il circolo. Gli Yaman vengono chiamati nuovamente a deporre. Sabahattin, cerca di convincere Julide di archiviare il caso, ma lei non ha nessuna intenzione. Yilmaz e Demir a Istanbul decidono di chiedere aiuto a Emel, la sorella di Ercument. Dopo la sua testimonianza le indagini vengono chiuse. Durante la conferenza stampa infatti la sorella di Ercument confessa che suo fratello è stato ucciso dalla malavita e per questioni legati ai debiti. Le due famiglie, dopo aver collaborato decidono di mettere una volta e per sempre un punto a tutte le altre dinamiche che le hanno messe sempre l’una contro l’altra. Zuleyha ci prova anche con Mujgan, che di tutta risposta non ho nessuna intenzione di darle una possibilità anzi, per lei la guerra è appena iniziata.

LEGGI ANCHE >>>Terra amara anticipazioni: il confronto inaspettato di Yiaz e Demir, necessario per salvare la reputazione di Zuleyha