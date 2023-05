Terra amara anticipazioni: il confronto inaspettato di Yiaz e Demir, necessario per salvare la reputazione di Zuleyha

Terra amara, finalmente iniziano le puntate speciali del fine settimana: questa di sabato è veramente eclatante. Ci sarà un confronto tra Demir e Yilmaz

Demir e Yilmaz ormai si odiano più che mai. Non riguarda più solamente l’amore dell’ex sarta che ormai è diventato la moglie dello Yaman mentre Yilmaz e convolato a nozze con Mujgan. Quest’ultima è sempre più convinta del fatto che fra i due ex ci sia ancora qualcosa tanto che decide di andare a parlare con l’acerrimo nemico del padre di suo figlio. Il fatto che la donna sospetti così tanto che tra i due ci sia ancora qualcosa fa pensare che realmente si sia verificato un riavvicinamento. Eppure nonostante ciò, nonostante Mujgan abbia scoperto la realtà del foulard che ho ritrovato nella macchina del marito, continua a sostenere che tra i due c’è qualcosa tanto da decidere di impiantare delle telecamere per spiarli.

Demir è intenzionato sempre di più a rovinarlo dopo lo smacco delle sue proprietà ad Istanbul acquistate in completa segretezza, così come la partecipazione all’appalto da lui tanto ambito da parte di Yilmaz e Fekeliz. Nella puntata di oggi però ci saranno risvolti veramente interessanti.

Terra amara anticipazioni: il confronto inaspettato fra i due nemici spiazza l’ex sarta, ecco chi l’ha richiesto

Dopo la lettera anonima che accusava Demir di un omicidio, sua madre Hunkar si convince che ad averla mandata sia stata la sua nemica Behice. Tra i suoi sospetti rientra anche l’ex compagno Fekeli, ma seppure abbia lo stesso sospetto della donna, ovvero che sia stata Behice, non c’è nulla che la incastri. Mujgan grazie alle telecamere impiantate di nascosto registra una conversazione tra i due ex in cui parlano di ciò che realmente successo con Ercument. Uzum, dopo aver perso sua madre, chiama papà Gaffur per la prima volta.

Ad Adana intanto si sta propagando un nuovo chiacchiericcio: secondo questi ultimi Ercument avrebbe violentato Zuleyha e suo marito Demir, si è vendicato uccidendolo. Ecco allora che la procura riapre il caso e rinterroga tutti i coinvolti nella vicenda. Le accuse rivolte anche all’onore dell’ex sarta sono veramente gravissime tanto che Hunkar, riesci a convincere suo figlio ad avere un confronto con Yilmaz e Fekeli.

Eyup, dopo la visita di Yilmaz, fa chiamare in carcere Hatip arrivando ad un ultimatum: oltre a volere il doppio della cifra stabilita, vuole anche che questa venga consegnata entro 24 ore. L’uomo messo alle strette allora decide di farlo assassinare nel carcere e Yilmaz si convince sempre di più che il mandante sia Demor.

