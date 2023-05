Benedetta Rossi, la ricetta delle sue alici croccantini è semplicissima da replicare

Benedetta Rossi condivide l’idea per un antipasto di mare veramente semplicissimo da preparare: si tratta delle sue alici croccanti

Con l’arrivo dell’estate e soprattutto delle belle giornate, sono sempre più le persone che la domenica scelgono di organizzare pranzi sulle proprie terrazze, magari a base di pesce. Sono tantissime le ricette che Benedetta Rossi a condiviso proprio su diversi primi e secondi a base di pesce. Dai più semplici a quelle un po’ più complessi, ma decisamente gustosi. Non possiamo non sottolineare che il pesce, è uno degli alimenti che ha ancora un prezzo abbastanza elevato. Ecco perché moltissime persone scelgono quelli che hanno un costo minore. C’è chi persino preferisce quelli surgelati al prodotto fresco. Mangiare pesce non vuol dire spendere per forza un occhio della testa. Benedetta Rossi condivide una ricetta semplicissima da preparare: le alici croccanti, uno dei pesci più economici che si trovano attualmente sul mercato.

Moltissime persone quando pensano le 10 le associano alla frittura oppure alla marinatura. Effettivamente queste sono le ricette più popolari di questi piccoli pesci, ma Benedetta Rossi condivide una nuova idea perfetta per un antipasto o perché no anche da servire insieme a diversi secondi e contorni.

Benedetta Rossi, le sue alici croccanti sono semplicissime da preparare: ecco cosa vi occorre

Per poter preparare le alici croccanti di Benedetta Rossi, da servire sia come antipasto che come contorno, tutto ciò che vi occorre sono: 500 g di alici, due uova, il succo di mezzo limone, pangrattato, olio e sale. Il primo passaggio è quello rompere le uova in una grande serena ed aggiungerci il succo di limone. Successivamente andrete a far riposare in questo composto le alici già precedentemente lavate e private della lisca.

Iniziare a preriscaldare il forno a 180°. Passate le alici che avete lasciato marinare per circa mezz’ora nel pangrattato prima di disporle su una teglia. Giro di olio e infornate per circa mezz’ora fino a quando non avranno creato una duratura. Non può di certo mancare il sale e, se piace potete anche servirle con una spolverata di pepe ed il succo di limone. Una ricetta veramente sfiziosa che ricorda molto le alici fritte, ma decisamente più light visto che sono state cotte in forno e sono quasi prive di olio. Perfetta non solo per un aperitivo, ma anche da servire insieme a tanti altri contorni o anche un buffet secondi sfiziosi. Essendo inoltre una ricetta di Benedetta è impossibile non replicarla!

