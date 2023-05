Spare, il principe Harry ricorda così il matrimonio tra suo padre e Camilla: "Mia mamma lo stava ostacolando"

Dopo l’incoronazione di Re Carlo vogliamo riportarvi il ricordo del principe Harry sul matrimonio di suo padre con la sua matrigna Camilla

Nonostante sia stata scelta per lui la 10ª fila nell’abbazia di Westminster, il principe Harry o ugualmente partecipato alla cerimonia di incoronazione di suo padre re Carlo III e della sua sposa la regina Camilla. Nel suo libro Spare-il minore, il principe ricorda perfettamente quel giorno in cui gli è stato comunicato che suo padre sarebbe convolato a nozze con la matrigna. È accaduto in un particolare periodo della sua vita, precisamente quando si trovava in Africa e stava iniziando la sua storia d’amore con Chelsy, Dalia breve anche il padre aveva dichiarato pubblicamente che si sarebbe sposato.

Trovandosi lontano, il principe racconta che era venuto a sapere che suo padre aveva chiesto l’autorizzazione alla donna che gliel’aveva concessa con tanta riluttanza tanto che, sappiamo che quel giorno la regina Elisabetta non presenziò alle nozze. Harry ricordo inoltre che sia lui che suo fratello maggiore William avevano chiesto al padre di non celebrare nuove nozze, ma non c’è stato nulla da fare: Carlo era intenzionato a sposare la donna chiamava e che aveva sempre amato.

Spare, il principe Harry ricorda così il matrimonio di suo padre con Camilla: forse la madre stava cercando di ostacolare queste nozze

Dopo tantissimi anni in cui avevano dovuto mantenere prima clandestina la loro relazione e poi estremamente riservata, Carlo e Camilla finalmente il grande giorno. E Harry ricorda che c’è stato un ritardo dopo l’altro, prima dovuto al fatto di dover scegliere dove il capo della chiesa avesse dovuto sposarsi e successivamente per la scomparsa del Papa che aveva costretto il principe del Galles a prendere un primo aereo per Roma in rappresentanza del Regno Unito durante le esequie.

“Oltre a dispiacermi per loro, non potrei fare a meno di pensare che qualche forza nell’universo (mamma?) Volesse intralciare più che benedire la loro unione. Forse l’universo ostacola ciò che disapprova?” Così scrive il principe ricordando quel giorno in cui è stato tutto il tempo con il capo chinato in chiesa proprio come era accaduto al funerale di tua mamma Lady Diana. Ricorda anche benissimo il sorriso di tuo padre che finalmente stava raggiungendo la sua felicità ed esaudire il suo più grande desiderio: “Ricordo di averli visti allontanarsi in auto e aver pensato sono felici, sono davvero felici, vorrei tanto che fossimo tutti felici”

