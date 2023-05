Riconoscete questa bambina? È identica a sua sorella e come lei è diventata famosissima grazie a...

Riuscite a riconoscere questa bambina? Quest’anno è stata protagonista indiscussa di Canale 5: riuscito a capire di che si tratta?

Famosissima già da tempo ci social, in realtà che attenuto maggiore successo è stata inizialmente sua sorella. Quest’ultimo inizia studiare giornalismo e si iscrive contemporaneamente in un’agenzia di moda. Tu ti restano folgorati dei suoi occhi azzurri e capelli biondi ed inizia lavorare sempre di più in questo settore tanto da stirare anche la tensione di un famosissimo cantante. I due si sposano e, qualche volta torna in Sicilia dalla sua famiglia per stare insieme a sua sorella, la bambina che abbiamo mostrato, i suoi genitori e l’altro fratello.

Questa bambina che vedete in foto ha sempre avuto la sorella maggiore come punto di riferimento anche se, come ha confessato quest’anno, inizialmente non avevano un grandissimo rapporto. Quando poi si separa dal marito e padre di sua figlia, si trasferisce a Milano dove nel frattempo la sorella minore aveva preso casa per iniziare a buttare anche lei nel mondo della moda.

Riuscite a riconoscere questa bambina? Quest’anno l’abbiamo vista per sei lunghi mesi in televisione

Oltre a raccontarvi della sua famiglia ti abbiamo lasciato già un altro indizio. Sicuramente immaginiamo che ci sia stato qualcuno che l’ha riconosciuta dal primo momento mentre altri avranno capito da quest’ultimo indizio di chi si tratta. Occhio chiaro, capelli biondi e il fatto che sia stata per sei lunghi mesi in televisione non può destare altri dubbi o sospetti. Avete capito di che si tratta?

Se avete pensato a Micol Incorvaia avete fatto bingo! Persino il suo nipotino, Gabriele, nato dalla relazione di Clizia e Paolo Ciavarro, somiglia tantissimo a sua zia! Non solo per i chiari colori, ma anche per la vespa espressione. Esattamente come sua sorella anche Micola trovato nella casa del grande fratello e la sua dolce metà, Edoardo Tavassi. Magari come Clizia e Paolo anche loro presto metteranno su famiglia immaginiamo che, anche l’ipotetico figlio di questa nuova coppia nata sempre sotto i riflettori, possa assomigliare tantissimo al bambino degli zii. Per ora però questa sembra ancora un’ipotesi molto lontana visto che Micol ancora non ho deciso di lasciare Milano per trasferirsi a Roma ed avvicinarsi non solo a sua sorella ed i suoi nipotini, ma anche il suo fidanzato Edoardo. Però chissà, come dice il detto mai dire mai! Alfonso potrebbe ribattezzare presto un nuovo bimbo nato da un amore sbocciato nel suo programma.

LEGGI ANCHE >>>I fan di Antonella Fiordelisi contro Oriana, Micol e Giaele: “Sono delle copione!”