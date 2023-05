Clio Make Up e i consigli per una pelle perfetta: piccoli step da seguire sempre!

Clio make up condivido i suoi consigli per avere sempre una pelle impeccabile: sicuramente almeno una volta nella vita avete commesso questi errori

Clio Zammatteo conosciuta da tutti come Clio make up, non appena terminati gli studi decide di trasferirsi a New York insieme al suo storico fidanzato Claudio, ad oggi è diventato suo marito e padre delle sue due bambine. Mentre il suo compagno studio in una scuola di grafica, lei segue il suo sogno iscrivendosi in una delle scuole più famose di make-up. Nota che sul web sono tantissime le ragazze americane che mostrano come replicare i propri look e decide di aprire un proprio canale YouTube che apre veramente le porte a tantissime altre ragazze che ad oggi lavorano proprio come Clio sul web e nel mondo beauty.

Ad oggi oltre ad essere ritornata in Italia, ha aperto il suo proprio brand che uno tra i più amati tra gli appassionati di make-up. Del resto Clio approvato tantissimi prodotti in questi anni è proprio come ha spiegato una volta, tra questi ha cercato di appuntarsi quelli che le sono sempre piaciuti di più e che ritiene performanti cercando di riadattare nuove formule colorazioni per il proprio brand.

Clio make up: il segreto di una pelle perfetta. Non ripetere mai più questi errori

Anche se sembra ormai terminata l’epoca in cui facevi tutorial su come replicare i suoi trucchi, che sono sempre più sporadici sulle piattaforme online, Clio non smette mai di condividere alcuni consigli sempre legato al mondo della bellezza. Oltre a lanciare la sua linea di trucchi ha anche prodotto quella di skin care: del resto chi se non lei che di prodotti nella vita ne ha veramente provati tantissimi.

In uno dei suoi ultimi contenuti ha consigliato di non ripetere mai più questi errori che, una volta nella vita avrete sicuramente commesso è che sono da dannosi per la pelle. Il primo consiglio è quello di non andare mai a letto truccato per permettere i pori di assorbire tutto il trucco e quindi di dar vita a nuove imperfezioni. Clio inoltre consiglia di indossare la crema solare non solo in estate, ma durante tutto l’anno e di non dimenticare zone come il collo e le orecchie. Il viso deve essere sciacquato sempre con acqua tiepida in quanto si è troppo caldo troppo fredda potrebbero risentirne i capillari. Ultimo consiglio è quello di fare una visita periodica dei nei: la prevenzione è veramente importantissima!

