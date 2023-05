Alessandro e Pamela in crisi? Ecco come procede la storia tra la coppia più chiacchierata di Uomini e Donne

Alessandra Sposito e Pamela Fersini, una coppia molto chiacchierata di Uomini e Donne devono affrontare una nuova sfida: ecco di cosa si tratta

Quando Alessandra arriva nella trasmissione di Maria De Filippi, non passa di certo in osservato. Sono tantissime le dame che gli lascio il numero di telefono e, tra queste, c’è anche Gemma Galgani. I due si sono scambiati dei messaggi decisamente bollenti, ma Gemma deve fare i conti con una grandissima rivale: Paola. La donna infatti sembra essersi spinta oltre con Alessandro facendosi travolgere in una notte passionale che all’inizio non volevano confessare, ma a causa del comportamento del cavaliere, alla fine ha deciso di confessare: Paola era stata travolta da tantissime emozioni, mentre per Alessandro sembra essere stata solamente una notte e via.

Dichiara poi a Gemma di non essere intenzionato a continuare la conoscenza in quanto non potrebbe nascere nient’altro che un’amicizia, mentre molti si domandano ancora come sia possibile che Pamela sia intenzionata a continuare a conoscerlo. Si scambia il numero di telefono anche con Cristina, la dama ritenuta da tutti la più bella del parterre. Pamela inizia quindi ad arrabbiarsi di non avere più l’esclusiva e quando in centro studio si commuove pensando ai sentimenti che sta iniziando a provare per Alessandro, quest’ultimo decide di mettere un punto alle altre conoscenze.

Alessandro e Pamela devono affrontare una nuova sfida: ecco di cosa si tratta

Da quando sono usciti dal programma hanno cercato di accorciare le distanze: lui campano e lei bolognese, hanno iniziato a vedersi nelle rispettive città. Sembra che proprio durante questi spostamenti e la lontananza, abbia messo in difficoltà il loro rapporto tanto che tornano in centro studio, ma grazie all’aiuto di Maria riescono a risolvere le loro incomprensioni: il sentimento è veramente troppo forte per poter chiudere la conoscenza.

Sul settimanale del programma avevano anche dichiarato che, dopo quel periodo buio, erano persino pronti per avere un figlio. Ciò veniva dichiarato prima della partenza di Alessandro per Palma de Maiorca. I due si sono infatti i dovuti salutare in quanto Alessandro aveva dei progetti lavorativi lì. Pamela nel frattempo è rimasta nella sua città. Stando a quanto dichiarano sempre sul settimanale della trasmissione non ci sono state promesse eclatanti, ma semplicemente la voglia di rivedersi li tiene ancora uniti.

Per accorciare le distanze in questo momento stanno utilizzando le videochiamate ed Alessandro, per far stare più tranquilla la sua compagna, a confessato pubblicamente di non guardare le altre donne in quanto nel suo cuore c’è solo Pamela.

