Riccardo Guarnieri, ai fornelli per tutta la famiglia: una ricetta del cavaliere tarantino imperdibile

Riccardo Guarnieri condivide una ricetta super semplice perfetta per un pranzo di famiglia: una spezia essenziale non può mancare

Il cavaliere Riccardo Guarnieri stato molto contestato durante quest’edizione di Uomini e Donne. Inizialmente perché ha cercato di far capire a dito di provare ancora qualcosa per lei, tirando sì poi indietro nel dichiarare i suoi sentimenti: il risultato è stato che quest’ultima sia lasciato trasportare dalle emozioni e adesso è felicemente fidanzata. Arriva poi la conoscenza con Gloria, che si convince a lasciare lo studio, ma il cavaliere sembra troppo affezionata alla seduta in centro studio per poter concedersi una possibilità. Arrivano poi battibecchi anche con Armando che lo accusa di essere un po’ troppo attento alle sue finanze quando si tratta di corteggiare una donna. Moltissime sono state le frecciatine che gli ha lanciato in trasmissione accusandolo di fargli conoscere altri ristoranti pur di non portare sempre le donne in pizzeria.

Eppure quello che forse ad Armando è sfuggito il fatto che Riccardo in realtà è un vero esperto ai fornelli. Nel settimanale dedicato alla trasmissione a un avere propria rubrica in cui condivide le ricette della sua tradizione pugliese. Principalmente condivide primi piatti in quanto sono quelli che gli riescono meglio, soprattutto se sono di pesce. Non mancano però anche secondi, contorni ed anche alcuni dolci.

Riccardo Guarnieri condivido la ricetta del suo polpettone: perfetto per un pranzo di famiglia, dovete aggiungere questa spezia

Per i veri appassionati di cucina non potete farmi sfuggire questa ricetta del polpettone di Riccardo Guarnieri. Esattamente come dichiara si tratta della ricetta originale che gli è stata tramandata direttamente dalla madre, ma lui aggiunge una spezia decisamente particolare. Per prepararla via occorreranno: 800 g di macinato di vitello, 100 g di formaggio grattugiato, due uova, pangrattato, prezzemolo tritato e sale.

Il pangrattato servirà a rendere questa ricetta estremamente leggera differenza del pane raffermo. Tutto ciò che dovrete fare è porre il composto in una terrina fino a quando non diventa omogeneo. Successivamente andrà riposo su una teglia precedentemente rivestita con carta forno: tutto ciò che dovete fare e creare un salsicciotto da far cuocere per circa un’ora a 200° in forno statico. Questa è una ricetta semplicissima e super classica che appartiene alla tradizione di Riccardo, ma visto che il cavaliere aveva già confessato in passato di amare i sapori forti, nel suo polpettone non può mancare la paprika: una spezia che riesce a dare quel giusto tocco di personalità ad un piatto così semplice.

LEGGI ANCHE>>>Uomini e Donne, la dama Mariangela rompe il silenzio su Ida Platano: ecco cosa pensa dopo esser uscita con Riccardo Guarnieri