Benedetta Rossi, basta con il solito petto di pollo! La sua ricetta è light, ma gustosissima

Benedetta Rossi condivide la sua ricetta del petto di pollo: light sì, ma estremamente gustoso! Replicarlo è semplicissimo

Moltissime persone in previsione dell’estate, stavo cercando di modificare il loro abitudini alimentari. Come proteina principale viene scelto maggiormente il petto di pollo che ho in padella, o alla griglia accompagnato con delle verdure è sicuramente sano e light, ma non estremamente gustoso. Ecco perché moltissimi cercano di trovare nuove ricette per poter assumerlo senza rinunciare al gusto. Ecco perché vogliamo proporre questa ricetta di Benedetta Rossi che ha inventato una ricetta per assumere questa proteina in maniera decisamente gustosa, soprattutto per chi ama condire di solito il pollo con del limone ed è quindi amante dei gusti acidi.

Si tratta del petto di pollo che andrà cotto in forno dopo aver passato del tempo in macerazione. Sicuramente non è l’ideale per chi deve preparare un pasto all’ultimo minuto, ma se avete del tempo da dedicare alla cucina o semplicemente volete avvantaggiarvi sappiate che per questa ricetta vi occorre almeno un’ora in cui il pollo deve riposare per assorbire tutti i sapori. Il gusto verrà sicuramente il tempo di attesa.

Benedetta Rossi condivide la sua ricetta del pollo allo yogurt: ecco come prepararlo

Le porzioni che condivide Benedetta Rossi sono sicuramente perfette per almeno 2-3 persone. Il consiglio è quello di servirla con una semplicissima insalata condita sua volta con il limone per risaltare ancora di più la freschezza della proteina. Per preparare il pollo allo yogurt mi serviranno: 500g di petto di pollo a fettine, 125g yogurt bianco (circa un vasetto), 1/2 succo di limone, pangrattato, olio e sale a piacere.

Come primo procedimento passata a salare le fettine di petto di pollo. In una ciotola invece travasato lo yogurt bianco e aggiungete il succo del limone. Una volta amalgamato il tutto lasciate il pollo insaporire con questa salsa: più tempo lascerete in macerazione, più sarà saporito. Passateli nel pangrattato e disponeteli su delle teglie. Dovranno cuocere in forno caldo preriscaldato a 180° per circa 25-30 minuti fino a quando non si saranno dorati. Una volta terminata la cottura potete ulteriormente insaporir l’icona del sale e perché no, anche del pepe se piace. Una ricetta semplicissima che ricorda le massime cotolette fritte, ma con sapore leggermente un poco più acidulo: una ricetta da provare assolutamente sì ci vuole mantenere la linea, senza rinunciare al gusto. Per diminuire i tempi di cottura potete creare, al posto delle cotolette, degli straccetti: in quel caso andranno cotti per circa 20 minuti.

