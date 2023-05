Micol Incorvaia: "È stato bellissimo", ecco la dichiarazione sull'ex gieffina sulle sue amiche Giaele De Dona e Oriana

Micol Incorvaia più felice che mai di questa sua nuova vita dopo il Grande Fratello Vip

Entra nella casa più spiata d’Italia non solo per essere la sorella della famosissima Clizia Incorvaia che, nello stesso programma, incontrato la sua anima gemella, Paolo Ciavarro dal quale avuto il suo secondo figlio Gabriele, ma anche per il fatto di essere stata la ex di Edoardo Donnamaria. Sarà proprio questa compromettere tutto il suo percorso all’interno del programma in quanto Antonella Fiordelisi dal primo momento lei dichiara guerra aperta. Micol non vorrebbe che il suo ex sminuisse la propria relazione, mentre Antonella continua a sostenere a spada tratta che sono stati insieme poco più di una settimana e che non può ritenersi una vera e propria ex: sarebbe meglio definirla come una conoscenza.

Le due non riescono proprio ad andare d’accordo durante tutti i sei mesi in cui convivono nella stessa casa, ma la prima persona a cui si lega e Giaele De Dona, anche lei non è mai andata d’accordo con la Fiordelisi e, successivamente con l’ingresso di Oriana Marzoli, inizio a stringere un ottimo rapporto anche con lei. Micol, proprio come sua sorella riesce a trovare il suo grande amore: Edoardo Tavassi e non solo! Si crea un vero e proprio gruppo che Alfonso identifica come quello degli spartani in contrapposizione con quello capitanato da Antonella Fiordelisi, i persiani.

Micol Incorvaia più felice che mai: ecco la bellissima esperienza che ho vissuto dopo il Gf

Oltre al gruppo degli spartani, nasce anche una speciale intesa con le due ragazze sopracitate. Grazie alle iniziali del loro nome, si identificano come le OMG. Non appena escono dalla casa continuano a vedersi frequentarsi tra di loro spostandosi continuamente da Milano a Roma. Le tre hanno avuto modo di iniziare a lavorare con tantissimi nuovi brand legati al mondo del fashion, passione che le accomuna. Ecco perché tutti sono curiosissimo di scoprire quando uscirà la loro capsule.

Le ragazze hanno già dato qualche piccolo spoiler dei vestiti che saranno firmati OMG, ma i fan sono veramente curiosissimi e vogliono scoprire quanti più dettagli possibili su questa

collaborazione. Ecco allora che Micol condivido qualche dettaglio rispondendo a questa domanda.

Sembra essere stata una bellissima esperienza poter collaborare con le sue migliori amiche che definisce per l’appunto “besties”. Nonostante abbiano tutti e tre degli stili completamente diversi sono riusciti a trovare degli elementi che le accomunano. Non ci resta che aspettare per scoprire questo nuovo grandissimo progetto.

