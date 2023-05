Al Bano svela il segreto della sua vita intima con la Lecciso: "La verità sul loro rapporto a 80 anni"

Al Bano compie 80 anni e si prepara per uno show che celebra i 4x20 anni della sua carriera. Molti ospiti parteciperanno alla serata in Arena di Verona. Tuttavia, in un'intervista a Vanity Fair, Al Bano ha parlato anche del suo rapporto con l'intimità con la sua compagna Loredana Lecciso, definendola come essenziale quanto il cibo. Inoltre, il cantante ha espresso il suo desiderio di compleanno più grande, un messaggio da Putin che dichiara la fine della guerra. Scopri di più leggendo l'articolo.

Al Bano compie 80 anni e si appresta a festeggiare con un grande spettacolo all'Arena di Verona. "4 volte 20" è il nome dell'evento, che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti e celebrerà la sua lunga e ricca carriera nel mondo della musica. Nonostante l'età avanzata, il cantante si dimostra ancora pieno di energia e pronto a regalare al pubblico uno spettacolo indimenticabile.

Il rapporto di Al Bano con l'intimità

In una recente intervista a Vanity Fair, Al Bano ha parlato del suo rapporto con l'intimità e di come lo vive con la sua compagna Loredana Lecciso. Il cantante ha paragonato il sesso al cibo, affermando che quando si ha bisogno, è necessario nutrirsi. Al Bano ha poi descritto la sua compagna come un'ottima compagna, che mette sempre al primo posto e su un piedistallo.

Nonostante la sua grande popolarità, Al Bano non si è mai sottratto alle polemiche e alle critiche. Tuttavia, il cantante è sempre stato molto rispettoso della sua vita privata e della sua famiglia. In ogni sua intervista, ha dimostrato di avere un gran rispetto per la propria compagna e di essere sempre molto attento alle sue esigenze.

In occasione del suo compleanno, Al Bano ha espresso il suo desiderio di ricevere un messaggio di auguri da parte del Presidente russo Vladimir Putin. Secondo il cantante, un messaggio di questo tipo sarebbe un grande regalo, simbolo di pace e di distensione tra i paesi. Resta da vedere se questo desiderio si avvererà, ma nel frattempo, Al Bano si appresta a festeggiare il suo compleanno con un grande spettacolo, che sicuramente lascerà il segno nella storia della musica italiana.

"A 80 anni, si ha già vissuto abbastanza per poterlo dire?" Sembra proprio di sì per Al Bano, che continua ad irradiare energia e passione nonostante l'età avanzata. Ma non è solo la sua carriera artistica a renderlo così vitale: il cantante non ha paura di affrontare temi intimi come il sesso, e parla del suo rapporto con la compagna Loredana Lecciso con rispetto e affetto. E proprio l'affetto sembra essere il motore della sua vita, come dimostra il desiderio di ricevere un messaggio di auguri dal presidente Putin in cui si annunci che "la guerra è finita". Un augurio di pace che racchiude tutta la speranza di una vita passata a cantare l'amore e la felicità.

