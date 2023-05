Temptation Island, Filippo Bisciglia felicissimo di annunciare che... la notizia che aspettavano tutti

Filippo Bisciglia contentissimo di prendere nuovamente in mano il progetto di Temptation Island: la notizia che tu ti fanno del programma stavano aspettando

Dopo diverse edizioni, La Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi, aveva deciso di creare addirittura un format che prevedeva l’ingresso nei villaggi della tentazione di coppie VIP. Come dimenticare persone come Valeria Marini e le sue cotolette, o ancora Pago e Serena che hanno dato inizio a un continuo tira e molla sui social e in diverse trasmissioni. Quello che però sembra vero appassionato sempre di più degli spettatori e la normale edizione che prevede per l’appunto l’ingresso di perfetti sconosciuti. Avevano deciso anche di introdurre il tema della differenza di età, ossia donne più grandi che frequentavano uomini di almeno 10 anni più piccoli. Un tema che sembra scontato, ma che in realtà per tantissimo tempo ha rappresentato un tabù nella nostra società in quanto si poteva accettare l’idea che l’uomo fosse più grande, ma non ho viceversa.

L’anno scorso in assenza del programma dell’estate, tantissime sono le persone che hanno iniziato a seguire ossessivamente le storie di Filippo Bisciglia, il conduttore ormai diventato i conico di questo programma. Nonostante sia stato sostituito nella versione di prima ad Alessia Marcuzzi e successivamente da Simona Ventura ormai non esiste viaggio nei sentimenti senza la presenza dell’ex griffino.

Filippo Bisciglia non sta più nella pelle: la notizia che stavano aspettando tutti i fan di Temptation Island

Dopo un anno di stoppa è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando: persino dopo la trasmissione di Uomini e Donne ritorna l’annuncio di Raffaella Mannoia in cerca di coppie non sposate e senza figli che vogliono mettere alla prova i loro sentimenti. L’annuncio ufficiale del ritorno della trasmissione estiva ha fatto impazzire fan, ma finalmente arriva una nuova notizia che tu ti stavano aspettando. Persino Filippo Bisciglia, nuovamente confermato come conduttore di questo programma, non sta più nella pelle: ecco di cosa si tratta.

È stata resa nota finalmente la data di inizio di questa nuova edizione di Temptation Island: secondo i listini di PubItalia la prima puntata andrà in onda il 26 giugno. Una data che sembra veramente molto lontana, ma che se ci pensate in realtà non è così. In passato infatti la trasmissione di Maria si interrompeva di inizio maggio e la messa in onda di Temptation andava in onda solamente verso luglio. Quest’anno invece Uomini e Donne ci farà compagnia con la versione story fino a fine maggio e dovremo aspettare solamente una ventina di giorni prima del nuovo debutto di Filippo.

LEGGI ANCHE >>>Temptation Island, un'ex coppia annuncia la nascita della loro bambina: la madre si aggrava