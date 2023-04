Meteo campania: oggi occhio a Napoli!

Cari lettori di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli? Vediamolo insieme!

Napoli ed area Vesuviana

Oggi a Napoli il clima sarà piuttosto instabile, con pioggia leggera. La temperatura media oscillerà intorno ai 19.29 gradi Celsius, con una minima di 12.46 gradi Celsius e una massima di 20.15 gradi Celsius. L'umidità percentuale sarà del 43%, mentre la velocità del vento si aggirerà attorno ai 4.37km/h. La percentuale di nuvolosità si attesterà al 0%.

Per quanto riguarda le attività da svolgere oggi a Napoli, è consigliabile indossare un abbigliamento adeguato alla pioggia e rimandare eventuali gite all'aperto. Al contrario, può essere il momento ideale per gustarsi un buon caffè o una tazza di cioccolata calda in uno dei tanti caffè storici di Napoli o per dedicarsi ad una visita ad un museo o ad un cinema. Restiamo comunque all'erta sulle prossime evoluzioni della situazione metereologica.

Avellino ed Irpinia

Le previsioni del tempo per la città di Avellino di oggi indicano un clima nuvoloso, con una descrizione di nuvole sparse. L'umidità media registrata è del 52% e la temperatura media si aggira sui 15,35 gradi centigradi. La temperatura minima raggiungerà i 9,38 gradi centigradi, mentre quella massima si attesterà sui 17,33 gradi centigradi. La velocità del vento in questa zona sarà di circa 4,46 chilometri all'ora. Inoltre, è prevista una percentuale di nuvolosità del 31%.

Considerando le condizioni meteorologiche attuali nella città di Avellino, suggeriamo di indossare abiti leggeri ma allo stesso tempo adatti alle temperature fresche e variabili. Si consiglia anche di portare con sé un ombrello, poiché potrebbero verificarsi precipitazioni sparse nel corso della giornata.

Inoltre, questo clima rende l'ideale per visitare i musei e le attrazioni turistiche indoor nella città. Il Museo Archeologico Provinciale di Avellino sarebbe un'ottima scelta per una visita culturale o per trovare riparo dalla pioggia. In alternativa, si può considerare una passeggiata nel centro storico della città tra i suoi suggestivi vicoli e piazze caratteristiche.

Speriamo che questa previsione meteorologica possa essere utile per pianificare al meglio la vostra giornata ad Avellino. Restate aggiornati sulle ultime notizie riguardo al tempo della zona continua a seguire il nostro sito.

Caserta e zona Matese

Oggi a Caserta il clima sarà sereno, con un cielo del tutto privo di nuvole e un'umidità del 38%. La temperatura media si attesterà sui 19.78°C, mentre la temperatura minima registrata sarà di 10.85°C e quella massima di 20.8 °C. La velocità del vento sarà moderata, pari a 3.82 km/h, e la percentuale di nuvolosità sarà soltanto dell'1%.

In base a queste previsioni meteo per la città di Caserta, suggeriamo di trascorrere una splendida giornata all'aria aperta! Con un cielo così limpido e temperature fresche ma non troppo rigide, si potrebbe optare per una passeggiata nel centro storico della città, visitando magari il famoso Palazzo Reale di Caserta o le imponenti Mura Aragonesi. In alternativa, si può scegliere di fare una gita fuori porta alla vicina Montagna Spaccata o al suggestivo Parco Regionale del Partenio. In ogni caso, il meteo favorevole promette una piacevole giornata all'insegna delle attività outdoor.

Salerno

Il clima a Salerno per oggi è da considerarsi sereno, con un cielo completamente sgombro di nuvole. L'umidità attuale è al 53%, mentre la temperatura media si aggira sui 13.83 gradi Celsius, con una temperatura minima registrata di 6.1 gradi Celsius e una temperatura massima di 14.61 gradi Celsius. La velocità del vento è ben modesta, fermandosi a 3.07km/h, ed infine la percentuale di nuvolosità è pari appena al 4%.

In base alla situazione attuale potremmo dire che si tratta di un ottimo tempo per trascorrere la giornata all'aria aperta, magari approfittando per fare una passeggiata sulla spiaggia o sul lungomare. Non c'è bisogno di portare l'ombrello o indossare abiti troppo pesanti, anche se può essere consigliabile una giacca leggera per coprire le ore più fresche della mattina e della sera.

Infine, è bene precisare che il meteo in questi giorni risulta essere molto variabile, quindi sarà opportuno tenere sempre sott'occhio le previsioni del tempo nel caso in cui ci si voglia preparare ad affrontare qualche eventualità.

Benevento e Sannio

La situazione meteorologica odierna per la città di Benevento si presenta con un clima sereno e privo di nuvole. L'umidità è al 58% e la temperatura media si attesta intorno ai 15.36 °C, con una minima di 7.33°C e una massima di 16.75°C. Il vento soffia a una velocità di 6.1 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità è al 10%.

Questa configurazione del tempo è il risultato della presenza di una zona anticiclonica che copre l'intera Italia centrale, portando ad un'alleggerimento della pressione atmosferica e alla conseguente assenza di instabilità.

Per quanto riguarda le attività da svolgere oggi nella città di Benevento, consigliamo vivamente una passeggiata rilassante in centro o nei parchi della città per godersi il sole ed il clima mite. Invece, non è consigliabile programmare attività sportive estreme all'aperto poiché la velocità del vento potrebbe disturbare l'equilibrio e la stabilità fisica durante lo svolgimento delle stesse.

Indipendentemente dalle attività scelte, sarebbe sempre opportuno indossare abbigliamento adeguato alla temperatura prevista ed applicare protezione solare, specialmente nelle ore centrali della giornata dato il sole brillante. Buona giornata!

Paestum e Cilento

Buongiorno e benvenuti alle nostre previsioni del meteo per la città di Paestum. Oggi, il clima sarà caratterizzato da piogge moderate, con una descrizione di pioggia leggera. L'umidità sarà del 45%, mentre la temperatura media sarà di 18.78 gradi Celsius. La temperatura minima registrata sarà di 10.71 gradi Celsius, mentre la massima sarà di 20.11 gradi Celsius. La velocità del vento sarà moderata, pari a 3.93 km/h, e la percentuale di nuvolosità sarà del 0%.

Consigliamo ai residenti e ai turisti in visita a Paestum di portare con sé un ombrello o un impermeabile perché le piogge continueranno per gran parte della giornata. Inoltre, si consiglia di indossare abiti caldi e confortevoli poiché le temperature rimarranno abbastanza basse.

Questa è la previsione del meteo per la città di Paestum oggi. Buona giornata a tutti!