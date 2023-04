Che tempo fa oggi in Campania? Attenzione a Avellino e Salerno

Benvenuti amici di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Avellino e Salerno e non solo? Inziamo subito!

Napoli ed area Vesuviana

Oggi a Napoli si prevedono poche nuvole con una percentuale di nuvolosità del 22%. L'umidità sarà del 49% e la temperatura media sarà di 19.52 gradi Celsius, con una temperatura minima di 11.78 gradi Celsius e una temperatura massima di 19.59 gradi Celsius. La velocità del vento sarà di circa 4,53 chilometri all'ora.

Tecnica: Si prevede un clima nuvoloso con poche nuvole spostate dal vento. La temperatura è morbida ma leggermente inferiore alla media per questo periodo dell'anno, soprattutto durante la notte. L’umidità non è troppo elevata e in linea con il valore medio, permettendo un buon comfort termico.

Consigli: Grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli, si consiglia di trascorrere il tempo all'aperto godendosela con una passeggiata nel centro storico della città o in uno dei parchi cittadini, gustandosi magari un ottimo caffè napoletano all'aperto. Inoltre, la mancanza di pioggia rende il clima ideale per visitare le attrazioni turistiche all'aria aperta come il Castello dell'Ovo o le aree archeologiche Pompei ed Ercolano. Tuttavia, a causa delle temperature più basse rispetto alla media delle ultime settimane, è consigliabile indossare un abbigliamento adeguato a questo tipo di clima.

Avellino ed Irpinia

Oggi ad Avellino si prevede un clima piovoso con pioggia leggera. L'umidità sarà intorno al 49%, la temperatura media sarà di 18.31°C, la temperatura minima sarà di 8.38°C e la temperatura massima raggiungerà i 19.25°C. La velocità del vento sarà di circa 1.58km/h e la percentuale di nuvolosità si attesterà intorno al 36%.

In base a queste previsioni meteorologiche, è consigliabile programmare le proprie attività indoor, evitando quelle all'aperto. È opportuno, inoltre, mantenersi sempre aggiornati sulle condizioni meteorologiche per avere maggior controllo sulla propria giornata.

Caserta e zona Matese

Buongiorno a tutti, queste sono le previsioni per il meteo di oggi per la città di Caserta. Attualmente si sta verificando una leggera pioggia con un tasso di umidità del 39%, la temperatura media è di 21.85 gradi Celsius, la temperatura minima registrata oggi è sttaa di 9.53 gradi Celsius mentre quella massima registrata è stata di 22.43 gradi Celsius. La velocità del vento è pari a 2.65 chilometri all'ora e l'indice di nuvolosità è del 7 percento. La pioggia leggera continua a cadere sul territorio casertano, ma non è così intensa da creare problemi ad attività all'aperto o alla circolazione stradale.

In questo momento ci troviamo in una situazione meteo interessante e piuttosto instabile, motivo per cui vi consiglio di vestirvi con abiti comodi e impermeabili, in modo da trascorrere al meglio la vostra giornata nella città di Caserta. Essendo una zona ricca di storia e cultura, vi suggerisco una visita al magnifico Palazzo Reale o alla bellissima Reggia di Caserta, dove potrete passare qualche ora immersi nell'arte e nella bellezza degli edifici storici della città. In alternativa, potrete optare per una passeggiata nel glorioso parco della Reggia o un giro a piedi nella piazza centrale della città per assaporare la vitalità della vita cittadina.

Spero che queste informazioni vi siano state utili e vi auguro una piacevole giornata a Caserta!

Salerno

Oggi, nella città di Salerno, il clima sarà caratterizzato dalla presenza di nuvole, in particolare da "overcast clouds". L'umidità si attesterà al 40% e la temperatura media sarà di 17.52°C. La minima giornaliera sarà di 6.4°C, mentre la massima sarà di 17.84°C. La velocità del vento, invece, raggiungerà i 3.02km/h e la percentuale di nuvolosità sarà del 90%.

Considerando questa situazione metereologica, è consigliabile prestare attenzione alla scelta dell'abbigliamento, optando per indumenti adeguati alle temperature fresche, ma non eccessive. Inoltre, si potrebbe approfittare della presenza delle nuvole per dedicarsi a qualche attività da svolgere al coperto o all'interno di musei o luoghi culturali della città. In ultima analisi, si consiglia di programmare con cura eventuali spostamenti all'aperto, tenendo sempre sott'occhio le condizioni meteorologiche che potrebbero cambiare rapidamente.

Benevento e Sannio

Le previsioni del tempo per la città di Benevento segnalano precipitazioni, in particolare pioggerellina. L'umidità raggiungerà il 59%, con una temperatura media di 17.7°C. La temperatura minima si attesterà a 9.08°C, mentre quella massima a 18.48°C. La velocità del vento sarà moderata, pari a 2.78km/h, e la percentuale di nuvolosità sarà del 14%.

Considerando le condizioni meteorologiche, ti consigliamo di equipaggiarti adeguatamente in caso di uscite all'aperto, utilizzando capi impermeabili e scarpe adatte alla pioggia. Inoltre, potrebbe essere utile pianificare attività al coperto o al riparo da eventuali intemperie.

Mantieniti sempre aggiornato sulle previsioni meteo locale, in modo da organizzarti al meglio per trascorrere al meglio la tua giornata nella splendida città di Benevento.

Paestum e Cilento

Le previsioni del meteo per oggi, 28 settembre, a Paestum rivelano un clima nuvoloso con nubi parzialmente coprenti il cielo. La città si troverà sotto l'influenza di una pressione atmosferica stabile e l'umidità relativa dell'aria sarò del 41%. La temperatura massima sarà di 20.77°C, mentre la temperatura minima scenderà fino a 10.45°C. La temperatura media del giorno sarà quindi intorno ai 20°C. Il vento soffierà leggero, con una velocità di 3.61 km/h.

Con una percentuale di nuvolosità del 79%, potrebbe verificarsi qualche pioggia isolata durante la giornata. Tuttavia, non ci saranno precipitazioni di grande portata che dovremmo preoccuparci.

In base alle previsioni meteo per oggi a Paestum, suggeriamo di organizzare attività al chiuso come visite ai musei o shopping in negozi coperti. Per coloro che vogliono godere dell'aria aperta, sarebbe consigliabile scegliere attività come una passeggiata nel centro storico della città o una visita guidata dei siti archeologici.

Per garantire il massimo comfort durante la vostra visita a Paestum, si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato alle temperature prevalentemente fresche. Ricordarsi sempre di portare con sé un ombrello e un giacchetto impermeabile per eventuali piogge improvvise.

In ogni caso, è bene seguire costantemente gli aggiornamenti relativi al tempo e adattare i propri programmi di conseguenza. Buona giornata!