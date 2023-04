Previsioni del tempo in Campania: meglio stare attenti a Napoli e Salerno

Benvenuti amici di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli e Salerno? Vediamolo insieme!

Napoli ed area Vesuviana

Oggi, a Napoli, si prevede un clima di pioggia moderata con un'umidità relativa del 90%. La temperatura media sarà di circa 12.3°C, con una temperatura minima prevista di 11.49°C e una massima di 12.99°C. La velocità del vento sarà di circa 7.1 km/h e la nuvolosità raggiungerà il 100%.

Per affrontare questo tipo di meteo, è consigliabile indossare abiti impermeabili e scarpe antiscivolo per evitare cadute accidentali sulle superfici bagnate. Si consiglia inoltre di parcheggiare i veicoli in zone coperte o all'interno dei parcheggi sotterranei per evitare inutili guasti causati dalle intemperie. Per quanto riguarda attività outdoor, si consiglia di rimandarle al momento in cui il meteo migliorerà.

In generale dunque, se sei a Napoli oggi, è importante prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e adeguarsi ad esse per evitare eventuali inconvenienti o difficoltà.

Avellino ed Irpinia

Oggi ad Avellino il clima sarà caratterizzato da pioggia moderata con un'umidità elevata del 95%. La temperatura media sarà di 8.66 gradi con una minima di 6.57 e massima di 9.2 gradi Celsius. La velocità del vento sarà molto bassa raggiungendo solamente i 2.81 km/h e la percentuale di nuvolosità sarà al 100%.

In questo tipo di situazione meteorologica, consiglio di rimanere al chiuso in quanto le condizioni climatiche difficilmente permetteranno di effettuare attività all'aperto. Se proprio si deve uscire, sarebbe opportuno munirsi di abbigliamento impermeabile per evitare di bagnarsi completamente.

Infine, in caso di emergenze o situazioni critiche, è sempre buona norma informarsi su eventuali avvisi dalle autorità competenti e seguire le disposizioni date per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Caserta e zona Matese

Oggi la città di Caserta vedrà un clima piovoso con precipitazioni di forte intensità. L'umidità raggiungerà il 94%, mentre la temperatura media si aggirerà intorno ai 11.19 gradi Celsius con un minimo di 9.36 gradi Celsius e un massimo di 11.19 gradi Celsius. La velocità del vento sarà di soli 3.78 chilometri orari e la nuvolosità raggiungerà il 100%.

Per affrontare questo clima piovoso, è raccomandabile indossare abbigliamento impermeabile e scarpe adeguate per evitare di bagnarsi troppo durante gli spostamenti all'aperto. Inoltre, si consiglia di monitorare regolarmente l'andamento del meteo per evitare eventuali sorprese sgradevoli.

Nel caso in cui venga effettuata una passeggiata, è opportuno scegliere i luoghi al chiuso o le attività indoor, come musei o cinema. Al contrario, se si dovesse decidere di stare in casa, ci sono diverse attività rilassanti che possono essere svolte come leggere un libro o guardare una serie televisiva.

In ogni caso, è importante seguire queste precauzioni per godere al meglio della giornata nonostante il meteo sfavorevole.

Salerno

Le previsioni del meteo per oggi a Salerno prevedono pioggia moderata durante tutto il giorno. L'umidità si attesterà al 82%, mentre la temperatura media si aggirerà sui 8.78°C, con una minima di 3.96°C e una massima di 8.78°C. La velocità del vento sarà leggera, pari a 2.18km/h. La percentuale di nuvolosità raggiungerà il 100%.

In base a queste previsioni, si consiglia di indossare abiti impermeabili e comodi per proteggersi dalla pioggia e dal freddo. Inoltre, è opportuno prestare attenzione alle strade che potrebbero risultare scivolose e adottare una guida prudenziale. Per quanto riguarda le attività all'aperto, è consigliabile rimandarle ad un'altra giornata in cui le condizioni meteorologiche saranno più favorevoli.

Benevento e Sannio

Oggi a Benevento si prevedono condizioni meteo avverse, con pioggia moderata che si estenderà per la maggior parte della giornata. L'attuale umidità del 96% contribuirà ad aumentare la percezione di freddo, incentrato attorno ad una temperatura media di 9.22 gradi Celsius, con minime notturne di 5.45 e massime diurne di 9.34 gradi Celsius.

La velocità del vento sarà modesta, di circa 3.63 km/h, sufficiente soltanto a far muovere qualche foglia. Inoltre, la percentuale di nuvolosità sarà del 100%, dunque il cielo oscillerà tra grigio e scuro.

Per fronteggiare queste condizioni meteo avverse, consigliamo ai cittadini di Benevento di portare con sé l'equipaggiamento adeguato, tra cui un ombrello resistente alla pioggia e vestiti in grado di mantenere una adeguata temperatura corporea.

Inoltre, potrebbe essere opportuno evitare spostamenti non necessari in auto o moto, data la presenza del maltempo e le conseguenti difficoltà nel traffico. Si consiglia una maggior prudenza in strada per prevenire eventuali incidenti.

Infine, per chi sceglie di restare al coperto, si raccomanda di godersi una bella tazza di tè caldo e lasciarsi andare alla lettura di un libro interessante, mentre fuori piove.

Paestum e Cilento

Le previsioni del meteo per oggi nella città di Paestum prevedono piogge moderate. L'umidità sarà dell'83% e la temperatura media si aggirerà intorno ai 12,61°C, con una minima di 8,23°C e una massima di 12,61°C. La velocità del vento sarà di circa 3,14 km/h con una percentuale di nuvolosità al 100%.

Data questa situazione meteorologica, si consiglia di portare con sé un ombrello o una giacca a prova di pioggia qualora si volesse uscire. Inoltre, è preferibile evitare viaggi in auto o moto poiché la strada potrebbe essere resa scivolosa dalle piogge abbondanti. Si suggerisce invece di passare il tempo visitando uno dei numerosi musei che offre la città oppure prendere parte ad una degustazione di formaggi locali presso le numerose aziende agricole presenti in zona.

Ricordiamo comunque sempre di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di vestirsi adeguatamente per ogni evenienza.