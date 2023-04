Meteo Campania: cosa fare oggi a Benevento

Benvenuti amici di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Che tempo farà oggi a Benevento e non solo? Scopriamolo!

Napoli ed area Vesuviana

Oggi a Napoli il clima sarà caratterizzato da nuvole sparse con una percentuale di nuvolosità pari al 72%. La temperatura media si aggirerà intorno ai 15.14°C, con una minima di 11.49°C durante la notte e una massima di 15.79°C durante il giorno. Il livello di umidità relativa sarà del 74%. La velocità del vento sarà moderata, pari a 5.09 km/h.

In generale, le condizioni meteorologiche saranno piuttosto stabili, ma potrebbe verificarsi qualche forte intensificazione del vento in alcune zone della città. In particolare, se si è intenzionati a fare attività all'aperto, è consigliabile indossare abiti pesanti e proteggere bene il proprio viso per evitare spiacevoli sorprese.

Se invece si preferisce rimanere al chiuso, questa sarà senza dubbio una buona occasione per scoprire alcuni dei luoghi storici e culturali più affascinanti di Napoli. Si possono visitare musei e gallerie d'arte, o meglio ancora gustare le specialità culinarie locali nei ristoranti tipici del centro storico. In ogni caso, prendendo opportune precauzioni, non ci saranno problemi ad apprezzare al meglio tutto ciò che la città ha da offrire.

Avellino ed Irpinia

Oggi ad Avellino ci attende un clima nuvoloso, caratterizzato da poche nubi sparse nel cielo. L'umidità relativa dell'aria si attesterà intorno al 61%, mentre la temperatura media registrerà un valore di 15.42 gradi centigradi, con minime prossime agli 8.13 gradi e massime che toccheranno i 15.64 gradi. La velocità del vento sarà moderata, pari a 2.88 km/h.

La percentuale di nuvolosità non sarà elevata, attestandosi al 57%. Tuttavia, il cielo sarà comunque abbastanza coperto durante l'arco della giornata.

In considerazione delle previsioni meteo di oggi ad Avellino, consigliamo di munirsi di un ombrello per affrontare eventuali pioviggini occasionali, e di scaldarsi bene prima di uscire in virtù delle basse temperature previste nelle prime ore della mattinata ed in serata. Inoltre, se possibile si potrebbe sfruttare il tempo nuvoloso per visitare le numerose attrazioni culturali presenti nella città, come le numerose chiese e il bellissimo Teatro Carlo Gesualdo.

Caserta e zona Matese

Oggi a Caserta ci aspetta un clima caratterizzato da nuvole, con una percentuale di nuvolosità pari all'87%. Si prevedono quindi condizioni di cielo coperto con overcast clouds per gran parte della giornata. L'umidità sarà leggermente elevata, attestandosi al 65%, mentre il vento soffierà a velocità moderate, intorno ai 3.36km/h.

Per quanto riguarda le temperature, la media si attesterà sui 16.21°C, con una minima di 10.15°C e una massima di 16.76°C. In generale, dunque, le temperature si manterranno su valori piuttosto stabili durante tutta la giornata.

Quanto alle attività da svolgere in base a queste previsioni del meteo, vista l'elevata percentuale di nuvole e la consegutiva assenza di sole, sarebbe consigliabile non programmare attività all'aperto ma piuttosto cercare sistemazioni al coperto dove potersi intrattenere e godere della bellezza della città senza incorrere nei fastidi delle condizioni meteo poco favorevoli.

Salerno

Oggi per la città di Salerno è previsto un clima con nuvolosità sparse, con un'umidità del 58%. La temperatura media sarà di 14.06°C, mentre la minima sarà di 4.79°C e la massima di 14.74°C. La velocità del vento sarà moderata, pari a circa 3.67 km/h e la percentuale di nuvolosità si aggirerà intorno al 25%.

In base a queste indicazioni è possibile consigliare alcune attività da svolgere nella città di Salerno. In particolare, il tempo mite suggerisce un piacevole giro turistico alla scoperta delle bellezze della città, approfittando dei rayos fotografici che filtrano tra le nuvole sparse. Un'alternativa potrebbe essere una passeggiata lungo il lungomare cittadino, mentre il vento moderato potrebbe rendere interessante una breve escursione sul mare, magari noleggiando una barca per godersi il paesaggio da una prospettiva diversa.

In generale, questo meteo sembra suggerire alcune attività all'aria aperta che permettono di godere della bellezza e del clima mite della città, sfruttando al meglio le condizioni climatiche del giorno.

Benevento e Sannio

Oggi il clima di Benevento sarà caratterizzato da nuvole sparse, con una descrizione di "nuvole rotte". L'umidità sarà del 66%, mentre la temperatura media attesa è di 15,59 gradi Celsius. La temperatura minima per oggi sarà di 7,52 gradi Celsius e la temperatura massima raggiungerà i 16,09 gradi Celsius. La velocità del vento sarà moderata, circa 4,97 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità sarà alta fino all'80%.

Dal punto di vista della temperatura, il clima di Benevento oggi risulterà fresco con possibili sbalzi tra le differenze termiche durante la giornata. Vista l'intensità delle nuvole e la percentuale di nuvolosità persisterà una forte possibilità di precipitazioni intermittenti durante il giorno.

Se si decidesse di trascorrere qualche ora all’aperto in questa città si consiglia l'utilizzo dell'abbigliamento adeguato per evitare il freddo e l'umidità. In alternativa può essere un buon momento per esplorare il patrimonio artistico-culturale della città visitando musei ed eventi al chiuso.

Paestum e Cilento

Oggi a Paestum il clima sarà caratterizzato da nuvole sparse e una percentuale di nuvolosità del 48%. L'umidità si aggira intorno al 64% e la temperatura media sarà di 16.86°C, con una minima di 9.98°C e una massima di 16.86°C. La velocità del vento sarà circa di 2.99 km/h.

In merito alle condizioni atmosferiche, il cielo risulterà coperto in parte da nuvole sparse, ma non ci sono previste piogge o altre precipitazioni. Sarà quindi possibile svolgere attività all'aperto senza disagi.

Tuttavia, dato che le temperature rimarranno fresche durante tutta la giornata, è consigliato indossare abiti adeguati per evitare il raffreddamento del corpo. Inoltre, si consiglia di prestare particolare attenzione in caso di vento a causa della bassa velocità che potrebbe far addensare i vapori sugli occhi o sulla bocca.

In conclusione, oggi a Paestum le condizioni atmosferiche favoriranno una piacevole giornata all’aperto con alcuni inconvenienti che potranno essere facilmente gestiti seguendo i nostri consigli.