Meteo Campania: cosa fare oggi a Caserta e Benevento

Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Caserta e Benevento? Vediamolo insieme!

Napoli ed area Vesuviana

Buongiorno e benvenuti alle previsioni del meteo per Napoli, oggi Giovedì 22 Aprile. Il clima sarà caratterizzato da piogge leggere, con un'umidità del 36% che favorirà la formazione di queste precipitazioni. La temperatura media di oggi sarà di 15.11 gradi Celsius, con una minima di 9.17 gradi Celsius ed una massima di 15.59 gradi Celsius. La velocità del vento sarà moderata, a circa 5.11km/h, ed il cielo risulterà poco nuvoloso, con una percentuale di nuvolosità al 2%.

Vi consigliamo caldamente di prestare attenzione alle precipitazioni leggere e munirvi dell'attrezzatura adeguata per affrontarle, ad esempio un ombrello o un giubbotto impermeabile. In questo modo potrete godervi al meglio le bellezze della città partenopea, approfittando degli spettacolari panorami offerti dal Vesuvio e dal golfo di Napoli anche sotto la pioggia. Se invece preferite rimanere all'interno, potrete visitare i famosi musei cittadini come il Museo Archeologico Nazionale o la Galleria Umberto I.

Ed è tutto per le previsioni del meteo di oggi a Napoli, vi auguriamo una splendida giornata!

Avellino ed Irpinia

Le previsioni del meteo per la città di Avellino di oggi indicano pioggerellina leggera. L'umidità si aggira intorno al 58% mentre le temperature variano da un minimo di 4.78°C ad un massimo di 10.44°C, con una media di 10.39°C. La velocità del vento è moderata, attorno ai 5.15km/h e la percentuale di nuvolosità si attesta intorno al 43%.

In base a tali previsioni, consigliamo di indossare abbigliamento impermeabile e comodo in grado di proteggere dal freddo e dall'umidità durante le attività all'aperto. Inoltre, è preferibile pianificare spostamenti in auto o mezzi pubblici, evitando possibili conseguenze negative dovute alle condizioni meteo avverse.

Raccomandiamo inoltre di prestare particolare attenzione alla guida in quanto la strada potrebbe risultare scivolosa a causa della pioggia e della bassa temperatura. Manteniamo dunque la dovuta prudenza e precauzione per garantirsi sicurezza in questo giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse.

Caserta e zona Matese

Buongiorno e benvenuti alle previsioni del meteo per la città di Caserta. Oggi ci aspetta una giornata all'insegna del sereno con il clima che si presenterà con condizioni meteorologiche chiare. L'umidità relativa risulterà al 37%, mentre la temperatura media sarà di 15.45 °C, con una minima di 7.52 °C e una massima di 15.55 °C. La velocità del vento si aggirerà intorno ai 4.44 km/h e la percentuale di nuvolosità sarà pari al 9%.

In base alle previsioni del tempo di oggi, vi consigliamo di godervi una passeggiata all'aperto o, se preferite, approfittare per fare un picnic in uno dei parchi della città. In particolare, vi suggeriamo il bellissimo parco del Palazzo Reale di Caserta, il quale offre panorami mozzafiato e atmosfere uniche.

Vi auguriamo una buona giornata a tutti!

Salerno

Le previsioni meteo per la città di Salerno indicano una giornata in cui si avrà pioggia leggera. L'umidità sarà al 50% e la temperatura media si aggirerà intorno ai 10.1 gradi Celsius. La temperatura minima attesa sarà di 2.43 gradi Celsius, mentre la massima raggiungerà i 10.1 gradi Celsius. La velocità del vento sarà di circa 3.47 km/h e la percentuale di nuvolosità ammonta al 15%.

A causa delle condizioni meteo avverse, si consiglia di indossare abiti adeguati per proteggersi dalla pioggia e dal freddo. Inoltre, è consigliabile prestare particolare attenzione durante la guida perché il manto stradale potrebbe essere scivoloso. Si raccomanda inoltre di evitare attività all'aperto e di cercare riparo in luoghi chiusi come musei, cinema o ristoranti.

Prendere precauzioni durante le condizioni meteorologiche avverse è essenziale per garantire la sicurezza personale, quindi si consiglia di rimanere sempre aggiornati sulle previsioni meteo e agire in modo corretto per evitare problemi.

Benevento e Sannio

Buongiorno e benvenuti alle previsioni meteo per la città di Benevento. Oggi ci aspetta una giornata con pioggia leggera, un clima umido con 62% di umidità e una temperatura media di 10.91 gradi Celsius. La temperatura minima sarà di 3.77 gradi Celsius mentre quella massima non supererà i 10.91 gradi Celsius. Il vento soffierà a 6.78km/h e la percentuale di nuvolosità sarà del 40%.

Vi consigliamo di indossare abbigliamento a prova d'acqua e coprirsi bene per evitare problemi di salute causati dal freddo. Ricordate sempre di guidare con prudenza durante gli spostamenti in modo da evitare eventuali incidenti a causa della pioggia.

Per quanto riguarda le attività all'aperto, si consiglia di rimandare quelle che prevedono l'utilizzo di attrezzature o il contatto con il suolo, come ad esempio la coltivazione o l'approvvigionamento dell'acqua dalle fonti naturali.

Siete invitati invece a trascorrere il vostro tempo libero all'interno delle mura di casa, magari coccolandovi con una buona tazza di cioccolata calda e guardando un bel film al caldo.

Questa è stata la nostra previsione meteo per oggi a Benevento, ci vediamo al prossimo bollettino!

Paestum e Cilento

Buongiorno dalla redazione del nostro sito dedicato alle previsioni del meteo. Oggi, per la città di Paestum, il clima sarà limpido con una descrizione del cielo altrettanto chiara, pari al 100%. L'umidità sarà abbastanza bassa, con un valore del 42%. La temperatura media si attesterà sui 15.38 gradi Celsius, con una minima di 6.7 gradi e una massima di 15.65 gradi.

La velocità del vento sarà moderata, con un valore di 5.11 chilometri orari, mentre la percentuale di nuvolosità è ferma al ribasso al 5%.

In base a queste previsioni meteo, per chi soggiorna a Paestum, può organizzare una bellissima gita all’aperto in totale sicurezza e godendo dell’atmosfera serena della città. Ancora meglio se potrete approfittarne per fare un walking tour alla scoperta della valle del Calore con la guida di un esperto locale. Buona giornata!