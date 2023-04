Meteo Campania: oggi pioverà a Caserta e Avellino?

Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Che tempo farà oggi a Caserta e Avellino e non solo? Scopriamolo!

Napoli ed area Vesuviana

Le previsioni del meteo per la città di Napoli indicano una giornata con cielo completamente sereno. La temperatura media si attesterà sui 13.59 °C, con minime di 8.02 °C e massime di 14.12 °C. L'umidità atmosferica sarà del 54%. Il vento soffierà a una velocità di circa 4.02 km/h.

La percentuale di nuvolosità sarà bassissima, pari all'8%. Si prevedono quindi condizioni meteorologiche ideali per svolgere attività all'aperto e godersi il clima mite e sereno di Napoli. Si consiglia di dedicarsi a lunghe passeggiate alla scoperta dei monumenti e dei quartieri caratteristici della città, o di fare una gita alle isole del Golfo.

Ricordiamo, comunque, che la temperatura notturna potrebbe risultare fresca; pertanto si consiglia di portare con sé un maglione o una giacca leggera per le ore serali. Resta comunque sempre importante munirsi di occhiali da sole e protezione solare, in quanto l'intensità dei raggi UV potrebbe risultare elevata.

Vi raccomandiamo infine di consultare regolarmente le previsioni del tempo sul nostro sito in caso di eventuali cambiamenti nel corso della giornata.

Avellino ed Irpinia

Buongiorno e benvenuti alle previsioni meteo per la città di Avellino. Oggi, il clima previsto è Clouds con una descrizione di scattered clouds. L'umidità si attesterà attorno al 43% con una temperatura media di 13.02°C. La temperatura minima toccherà i 2.79°C mentre la massima arriverà a 13.49°C. La velocità del vento prevista è di 3.02km/h, mentre la percentuale di nuvolosità sarà del 25%.

La mattina avremo un cielo sereno seminato di poche nubi sparse. Nel pomeriggio ci aspettiamo un'ulteriore reduzione della nuvolosità, lasciando posto ad un bel sole a tratti velato da qualche nuvoletta passeggera.

Per quanto riguarda i consigli per la vostra giornata ad Avellino in base a queste previsioni, vi suggeriamo di godervi una passeggiata all'aria aperta e godervi il paesaggio primaverile senza dimenticare una leggera giacca protettiva per sopportare la leggera frescura della mattina.

Vi ringraziamo per aver scelto le nostre previsioni meteo e vi auguriamo una piacevole giornata ad Avellino!

Caserta e zona Matese

Clima: Nubi. Descrizione: Nubi sparse.

Per oggi la città di Caserta si presenta con una leggere copertura nuvolosa, prevediamo un'umidità del 40% e temperature comprese tra una minima di 5.58°C e una massima di15.66°C, con temperatura media pari a 15.37°C.

Il vento soffierà a circa 4.96 km/h e la percentuale di nuvolosità sarà del 25%.

Consigliamo di indossare abiti pesanti per affrontare il clima fresco, ma non c'è bisogno di proteggersi dalla pioggia in quanto il tempo si presenterà asciutto. Si potrà tranquillamente svolgere le attività all'esterno, muovendosi o praticando sport all'aria aperta. Buona giornata a tutti!

Salerno

Buongiorno, per la città di Salerno le condizioni meteorologiche attuali presentano un clima nuvoloso, in particolare si osservano poche nuvole. L'umidità relativa dell'aria è del 50%, mentre la temperatura media oscilla attorno ai 10.74 gradi Celsius. La temperatura minima registrata è di -0.18 gradi Celsius, mentre la massima si aggira sui 10.75 gradi Celsius. La velocità del vento è pari a 3.38km/h.

La percentuale di nuvolosità presente nell'atmosfera è del 12%, il che suggerisce che non sono previste precipitazioni.

In base alle suddette condizioni meteorologiche, consigliamo ai cittadini di Salerno di indossare abiti pesanti e possibilmente tenere protetti i capi dall'acqua, vista la possibile presenza di pioggia sottile. Sarebbe inoltre opportuno portare sempre con sé un ombrello o un impermeabile leggero nel caso dovessero presentarsi piogge improvvise durante la giornata.

Raccomandiamo inoltre di prestare attenzione alla diminuzione delle temperature e di fare in modo di conciliare l'utilizzo degli impianti per il riscaldamento con l'attenzione alla sostenibilità ambientale.

Vi auguriamo una buona giornata a tutti!

Benevento e Sannio

Oggi a Benevento si prevedono nuvole sparse con una percentuale di nuvolosità del 42%. L'umidità sarà del 47% e la velocità del vento raggiungerà i 5km/h. La temperatura media oscillerà intorno ai 13.3°C, con una minima di 1.98°C e una massima di 13.8°C.

Questa situazione meteorologica suggerisce di vestirsi in modo adeguato al clima, portando con sé un capo d'abbigliamento che protegga dal vento e dalla bassa temperatura durante le ore più fredde della giornata. Inoltre, è consigliabile programmare attività all'aperto solo durante le ore più calde della giornata o, in alternativa, optare per attività al coperto.

Per quanto riguarda gli spostamenti in auto, si raccomanda di tenere sempre sotto controllo la velocità e di prestare particolare attenzione alla presenza di nebbia in alcune zone della regione.

In generale, è importante seguire le condizioni meteorologiche e adattare la propria routine alle stesse per evitare inconvenienti o problemi legati al maltempo.

Paestum e Cilento

Salve, benvenuti alle previsioni del tempo di oggi per la città di Paestum. Oggi il clima sarà sereno con una descrizione di cielo chiaro, l'umidità sarà del 54%. La temperatura media sarà di 14.05°C, la minima toccherà i 3.88°C mentre la massima arriverà a 14.27°C. La velocità del vento sarà di 3.72 km/h e la percentuale di nuvolosità sarà pari al 2%.

In base alle informazioni meteo del giorno, si consiglia di approfittare della giornata per fare una passeggiata nella bellissima area archeologica di Paestum godendo del clima mite e della vista mozzafiato senza preoccuparsi delle condizioni meteorologiche.

Vi auguriamo una piacevole giornata a tutti coloro che risiedono o visiteranno la città di Paestum.