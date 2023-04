Meteo Campania: oggi pioverà a Caserta e Benevento?

Appassionati lettori di Eccellenze Meridionali: benvenuti!, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Che tempo farà oggi a Caserta e Benevento e non solo? Scopriamolo!

Napoli ed area Vesuviana

Le previsioni del tempo per oggi a Napoli indicano piogge leggere nel corso della giornata. L'umidità nella città raggiungerà il 65% e la temperatura media sarà di circa 15,41 gradi Celsius. La temperatura minima prevista per la giornata sarà di 11,31 gradi Celsius mentre la massima toccherà i 15,44 gradi Celsius.

Il vento soffierà a una velocità di 4,49 km/h mentre la percentuale di nuvolosità raggiungerà il 65%. Sarà pertanto meglio munirsi di ombrello o giacca impermeabile se ci si deve spostare nella città durante la giornata.

Per quanto riguarda le attività all'aperto si consiglia di optare per locali al coperto o musei durante le ore della pioggia. Tuttavia, se si preferisce fare qualche passeggiata all'aria aperta, è consigliabile prestare attenzione alle pavimentazioni scivolose e indossare scarpe con suole antiscivolo.

In sintesi, nonostante le piogge leggere durante la giornata a Napoli, ci sono ancora molte opzioni per gustarsi le bellezze della città. Basta solo adottare alcune accortezze per passare una giornata serena e in sicurezza.

Avellino ed Irpinia

Oggi ad Avellino ci si aspetta il clima di pioggia leggera, con un'umidità del 63%. La temperatura media sarà di 14,21 gradi Celsius, con una temperatura minima di 8,77 gradi Celsius e una temperatura massima di 14,52 gradi Celsius. La velocità del vento sarà di circa 2,89 km/h e la percentuale di nuvolosità sarà del 75%.

In base a queste previsioni meteo, consigliamo ai cittadini di Avellino di evitare spostamenti in bicicletta o a piedi, preferendo invece i mezzi pubblici o l'auto. Si consiglia inoltre di indossare abiti impermeabili e di proteggere il proprio capo dall'acqua. In caso di forte pioggia, si consiglia inoltre di rimanere all'interno e di evitare situazioni a rischio, come ad esempio camminare su pavimenti scivolosi o attraversare corsi d'acqua. Presta sempre attenzione alle comunicazioni dei servizi meteo locali per eventuali aggiornamenti sulle condizioni climatiche.

In generale, ricordati che non è mai saggio sottovalutare le condizioni meteo avverse. Manteniti sempre informato ed evita rischi inutili!

Caserta e zona Matese

Le previsioni meteo per la città di Caserta indicano la presenza di pioggia leggera. L'umidità sarà del 50%, mentre le temperature varieranno tra un minimo di 10.62 gradi Celsius e un massimo di 17.37 gradi Celsius, con una media di 17.37 gradi Celsius. La velocità del vento sarà di circa 3.27 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità sarà del 71%.

Per questo motivo, si consiglia di prestare attenzione durante la guida e di aumentare i tempi di percorrenza necessari. Inoltre, sarebbe opportuno indossare abiti impermeabili o portarne sempre uno in borsa in caso di improvviso aumento delle precipitazioni. È anche consigliabile evitare escursioni all'aperto in montagna o in luoghi impervi.

In generale, non ci sono avverse condizioni meteo che possano ostacolare lo svolgimento delle normali attività quotidiane, tuttavia è sempre importante prestare attenzione alle previsioni e adottare le misure adeguate per evitare imprevisti ed essere preparati ad affrontare eventuali situazioni meteorologiche avverse.

Salerno

Oggi a Salerno il clima sarà piovoso con pioggerella leggera. L'umidità sarà del 71% e la temperatura media sarà di circa 11.43°C, con una minima di 6.7°C e una massima di 11.96°C. La velocità del vento sarà di circa 2.87 km/h e ci sarà una percentuale del 73% di nuvole presenti sul cielo.

In base a queste previsioni, si consiglia di indossare abiti impermeabili e scarpe adatte alla pioggia per poter camminare senza problemi sulle strade umide della città. Si suggerisce inoltre di evitare spostamenti su due ruote se non strettamente necessari, in quanto la superficie bagnata può rendere le strade scivolose e pericolose. È sempre meglio essere pronti per queste situazioni meteorologiche improvvisamente mutevoli, in modo da non essere colti impreparati se si verificassero precipitazioni più intense.

Benevento e Sannio

Oggi a Benevento ci sarà un clima di pioggia leggera, con un'umidità del 52% e una temperatura media di 16.32 gradi Celsius. La temperatura minima sarà di 7.98 gradi Celsius, mentre quella massima salirà fino a 16.76 gradi Celsius. La velocità del vento massima sarà di soli 4.15km/h, mentre la percentuale di nuvolosità sarà al 48%.

Per quanto riguarda le attività all'aperto, è consigliabile portarsi sempre con sé un ombrello o un impermeabile, poiché la pioggia potrebbe intensificarsi a qualsiasi momento della giornata. Inoltre, si consiglia di coprire gli oggetti sensibili agli agenti atmosferici.

All'interno degli edifici e delle abitazioni private, invece, conviene regolare la temperatura degli ambienti in modo confortevole e adeguato per evitare sbalzi termici che possono influenzare negativamente la salute.

In generale, dunque, è opportuno prestare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche e adattare la propria routine alla situazione climatica prevalente.

Paestum e Cilento

Le previsioni del meteo per la città di Paestum per oggi, indicano che ci sarà della pioggia leggera. L'umidità sarà del 73% e la temperatura media sarà di 14.55 gradi Celsius. La temperatura massima raggiungerà i 15.39 gradi Celsius, mentre la minima scenderà a 10.31 gradi Celsius. La velocità del vento sarà di 3.05 km/h e la percentuale di nuvolosità sarà del 75%.

Questa previsione meteorologica suggerisce che si dovrebbe indossare abiti impermeabili e portare con sé un ombrello, se si ha in programma una passeggiata all'aria aperta. Inoltre, si consiglia di evitare di guidare in condizioni di pioggia intensa e di prestare attenzione al traffico.

Per chi preferisce rimanere al chiuso, questa potrebbe essere un'ottima occasione per visitare il Museo Archeologico Nazionale di Paestum, dove si possono ammirare interessanti reperti storici della città.

In ogni caso, è importante prestare sempre molta attenzione alle proprie condizioni fisiche in caso di maltempo, mantenendo sempre alta l'attenzione per prevenire eventuali problemi causati dalle condizioni meteorologiche avverse.