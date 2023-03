Luigi Strangis torna dopo mesi di silenzio: i commenti più esilaranti sul suo annuncio

Finalmente è successo! Luigi Strangis lancia l'annuncio che tutti stavano aspettando, ecco di cosa si tratta

In moltissimi dopo averlo visto trionfare ad Amici di Maria De Filippi si sarebbero aspettati di vederlo a Sanremo. In realtà Luigi Strangis, dopo una lunga tournée è pian piano sparito non solo dai palcoscenici, ma anche dai social. In tantissimi per molto tempo hanno continuato a scrivere commenti sotto i suoi ultimi post ed hanno cercato di capire cosa stesse bollendo i pentola. I più apprensivi, si sono persino preoccupati che ci fosse qualcosa che non andava con la sua salute visto che, durante Amici, aveva dichiarato al suo professore Rudy che il suo non era un atteggiamento strafottente, ma semplicemente cercava di evitare agitazione, ansia e stress perché sarebbe aumentata la sua glicemia.

Per fortuna, nulla di grave e soprattutto che riguarda la sua salute: arriva oggi l'annuncio che tutti aspettavano da tempo. Luigi Strandis rompe il silenzio.

Luigi Strangis torna con un grandissimo annuncio: la reazione dei fan è esilarante

Il vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, per un lungo periodo è stato lontano da tutte le piattaforma social. Ecco perché, non appena i fan hanno notato che è finalmente ritornato non solo su Instagram, ma anche su Tik Tok, in men che non si dica il suo nome è schizzato tra le tendenze di Twitter. Luigi annuncia a tutti non solo di essere tornato da un lungo letargo, ma che è arrivato anche il momento di fare nuova musica.

Come se non bastasse, sulla piattaforma cinese ha deciso di canticchiare un pezzo di una canzone che, a quanto pare, uscirà a breve.

Tutti notano che su entrambi i social, l'ex vincitore ha usato un emoji di una mela. Ai fan questo piccolo spoiler non basta e diventano impazienti di scoprire i nuovi successi del loro idolo che, per tanto tempo non si è fatto né vedere né sentire. Ecco perché iniziano le varie supposizioni su cosa possa significare questa mela e molti, ironizzano così.

I fan ormai sono in delirio e vogliono conoscere molto più dettagli.

LEGGI ANCHE>>>Luigi Strangis confessa sulla malattia: "Non pensavo di riuscirci"