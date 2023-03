Re Carlo III intransigente con suo fratello Andrea: "Alla mia incoronazione non potrai farlo", la dura decisione

Re Carlo sta curando nei minimi dettagli i preparativi per la sua incoronazione, ma suo fratello Andrea non sembra aver preso bene una sua decisione

Il primogenito della Regina Elisabetta, Carlo, sta per essere finalmente incoronato Re d'Inghilterra. Un momento l'ex principe del Galles aspettava da tempo tanto che, persino la serie tv Netflix, ha deciso di enfatizzare questa sua sofferenza alla subordinazione della madre. Il 8 settembre, arriva la tragica notizia della scomparsa della sovrana 96enne e Carlo, per la prima volta, si rivolge alla nazione nei panni di Re. Subito ristabilisce i nuovi titoli nobiliari, proclamando suo figlio William nuovo principe del Galles insieme a sua moglie Kate. Inaspettatamente, è arrivata da qualche giorno la notizia che, dopo la morte della Regina, i duchi di Sussex Harry e Meghan Markle, seppur abbiano rinunciato ai titoli, hanno chiesto che i figli ventano riconosciuti con il titolo di Sua Altezza Reale in quanto discendenti diretti del Re.

Scelta che i sostenitori dei ribelli non hanno capito visto che hanno rinunciato ai titoli per poi richiederli per i figli. Come se non bastasse, Carlo ha voluto finalmente omaggiare suo padre Filippo mantenendo una promessa. Il defunto marito della Regina, ha in passato sofferto tantissimo per il titolo della moglie visto che, per sposarla, ha dovuto rinunciare alla sua successione al trono Greco. Elisabetta decise quindi di eleggerlo Duca di Edimburgo, titolo che Filippo ha sempre voluto che ereditasse il suo ultimo figlio: il principe Edoardo. La cerimonia di proclamazione è avvenuta qualche settimana fa, ma non è di certo finita qui: Carlo deve fare i conti anche con un altro fratello: Andrea.

Re Carlo non molla la presa: il principe Andrea alla sua incoronazione non può assolutamente...

Durante i funerali della Regina Elisabetta, abbiamo visto il principe Andrea sfilare dietro il feretro con i suoi fratelli, ma vestito in borghese. Questo perché dopo gli scandali del 2019, in cui era accusato di abusi sessuali, sua madre levò immediatamente il titolo di Altezza Reale al suo terzogenito in quanto dissociava la corona da questi scandali. Ad Andrea però non è mai stato levato il titolo di Cavaliere della Giarrettiera, l'antico ordine di cavalieri risalente al 1348 che, proprio nella cerimonia di incoronazione, svolgono un ruolo chiave.

Re Carlo è stato categorico: Andrea parteciperà alla cerimonia in borghese nonostante abbia ancora il titolo di Cavaliere visto che, non vuole in nessuno modo che qualcuno commenti negativamente la sua cerimonia. Andrea, secondo voci vicine al palazzo, sembra esser andato su tutte le furie visto che, teme che il fratello possa presto levargli anche il titolo.

