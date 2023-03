Elisabetta Gregoraci, il vestito trasparente lascia tutti a bocca aperta: che schianto!

Elisabetta Gregoraci si porta un premio a casa, ma ciò che lascia tutti senza parole è il look mozzafiato che ha scelto di indossare durante la premiazione: trasparenze a go go!

La showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci ha sempre avuto una passione per la moda. Dal primo momento in cui ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, ha iniziato a collaborare con tantissimi brand, posando per molte campagne del mondo fashion. La Gregoraci riceve inoltre sempre inviti per le sfilate durante la settimana della moda, o eventi legati comunque alle presentazioni delle nuove collezioni. Persino suo figlio Nathan Falco Briatore, grazie alla mamma e al suo papà facoltoso, l'imprenditore Flavio Briatore, non solo ha iniziato a posare, ma ha anche lanciato una propria capsule di vestiti.

Elisabetta, in occasione di una premiazione a Monaco che eleggeva proprio il miglior influencer legato al mondo fashion, premio che Elisabetta ha vinto, ha deciso di incantare tutti con un abito trasparente, ma dal tocco decisamente particolare.

Elisabetta Gregoraci incanta tutti con un look trasparente

La conduttrice di Battiti Live ha sfoggiato proprio in occasione del suo show estivo, tantissimi abitini mini e soprattutto colorati. Questa volta però, per una premiazione a Monaco, ha deciso di indossare una abito nero, lungo completamente trasparente. Un look che lascia veramente poco spazio all'immaginazione, ma che Elisabetta ha abbinato con degli accessori che lo rendono decisamente particolare. Non ha caso, la showgirl, ha ritirato il premio come miglior icona legata al mondo della moda. Ecco il vestito che ha scelto di indossare e che ha lasciato tutti senza parole.

L'abito trasparente è abbinato ad una mini sottoveste nera e ad un colletto camicia a cui Elisabetta ha deciso di appuntare uno degli accessori più chiacchierati del momento dopo la sfilata di Valentino: la cravatta. Un mix di tutte le ultimissime tendenze che non fanno passare di certo inosservata la Gregoraci che, proprio con queste trasparenze, e dettagli, riesce a catturare tutta l'attenzione su di sé.

