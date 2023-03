Gf Vip 7, la gaffe di Antonella Fiordelisi: Alfonso Signorina fa finta di non aver sentito

Antonella Fiordelisi viene eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip, ma prima di abbandonare la casa compie una gaffe: povero Pier Silvio Berlusconi!

Un'eliminazione veramente inaspettata per i concorrenti del Grande Fratello Vip, quella di Antonella Fiordelisi che, volente o nolente, è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa settima edizione. A riconoscerlo sono proprio gli stessi concorrenti che stentano a crederci che il pubblico abbia deciso di eliminarla. Antonella aveva mostrato tutta la sua stanchezza, ma non aveva nessuna intenzione di abbandonare il gioco: nonostante la delusione di non essere stata eletta per ben due volte finalista, voleva provare a tutti i costi a vincere. La mamma Milva, estremamente preoccupata per sua figlia, ha chiesto ai fan di non salvarla. Antonella sembra non aver apprezzato questa richiesta visto che aveva espressamente accettato di rimanere in gioco.

Eppure il televoto è stato fatale: la percentuale delle persone che hanno votato la Fiordelisi, così come ha dichiarato Signorini, è stata veramente bassissima. Antonella però, prima di uscire dalla casa, fa una dichiarazione che Alfonso, per le nuove regole del programma cerca di glissare, ma la Fiordelisi ripete la stessa frase prima di lasciare la casa per sempre.

Antonella Fiordelisi prima di uscire fa una dichiarazione che fa storcere il naso a Pier Silvio Berlusconi: Alfonso Signorini fa finta di non aver sentito, ma la concorrente si ripete

Sappiamo ormai tutti che i vertici di Mediaset, hanno imposto nuove linee guida per il Grande Fratello Vip. Lo stesso Alfonso dichiara che, visto che si trovano nelle case degli italiani, i concorrenti devono avere un linguaggio meno colorito e toni più pacati. I concorrenti che non sono riusciti a seguire queste nuove linee guida, sono stati eliminati: ormai niente più rimproveri, squalifiche dirette. Tra questi Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro che per aver avuto dei comportamenti aggressivi con le loro fidanzate Antonella e Oriana, non sono stati perdonati.

Nel confessionale, prima di uscire dalla casa, Antonella ha ammesso che, seppur debba abbandonare il programma almeno potrà ricongiungersi con Donnamaria. Si lascia però sfuggire una frase: "Lo rivedrò, ma ho le mie cose quindi mai una gioia". Alfonso fa finta di non aver sentito forse perché, seppur non espressa con un lessico volgare, sembra che questa frase non rientri nelle linee guida dettate dai vertici che, dell'impossibilità di Antonella ed Edoardo di poter stare intimità, poco se ne importano.

