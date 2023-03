Lorella Cuccarini, il ritorno di mamma chioccia fa impazzire i fan di Amici: da tempo non era così furiosa

Era da tempo che i fan di Amici di Maria De Filippi non vedevano Lorella Cuccarini così: il ritorno di mamma chioccia

Lorella Cuccarini è stata scelta da Maria De Filippi come insegnate di ballo nella scuola di Amici nella ventesima edizione del programma. Inizia la sua carriera da insegnante nel banco del ballo ma, visto che il suo curriculum lo permette, l'anno successivo Maria le propone di spostarsi in quello del canto. Questo perché proprio la sua ex collega, la cantante Arisa, dopo aver partecipato ad Amici, ha deciso di intraprendere un percorso decisamente lontano dai suoi standard. La cantante ha deciso di accettare la sfida di Milly Carducci di Ballando con le stesse, competizione nella quale trionfa. La coppia delle 'Cuccarisa', così battezzate da Rudy Zerbi, hanno fatto divertire tantissimo il pubblico a casa che, proprio per il loro carattere protettivo con i propri allievi. Quest'anno Arisa torna nuovamente da Maria e, Lorella, restando al banco dei professori di canto, si ritrova contro l'ex collega.

Lorella Cuccarini non la vedevamo così da tempo: il ritorno di mamma chioccia

A battezzare Lorella Cuccarini come mamma chioccia è stata la maestra di ballo Alessandra Celentano. La rivale di Lorella sosteneva infatti che la donna era troppo protettiva con i suoi allievi e che mettere i ragazzi dinanzi alle proprie limitazioni, era il miglior insegnamento che si potesse dare. Ecco allora che Lorella difende con le unghie e con i denti i suoi ballerini, tanto che gli stessi iniziano a capire quanto la donna sia protettiva, iniziandola a chiamare mamma chioccia proprio sotto suggerimento della maestra.

Questa volta a far infuriare la Cuccarini è stato Rudy Zerbi e, questa volta, oltre a mostrare nuovamente il suo lato protettivo, Lorella va davvero su tutte le furie.

Durante la puntata del 18 marzo, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, vincono la prima manche contro Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, riuscendo ad eliminare Megan. Quest'eliminazione non sarà tanto amara visto che la ragazza ottiene una borsa di studio per New York. Inizia poi la seconda sfida dove Zerbi Celentano sfidano Arisa e Todaro vincendo nuovamente e mandando al ballottaggio Federica. Come se non bastasse i due decidono di sfidare nuovamente la Cuccarini e Emanuel riuscendo a mandare NGD al televoto. A far infuriare Lorella sarà il fatto che Rudy dichiarerà apertamente che il suo cantante NDG è un'infiltrato al serale. Su tutte le furie Lorella ricorderà al collega che nessun allievo è andato al serale senza la media richiesta dalla produzione. I toni saranno così accesi da stupire tutti i telespettatori: Lorella protettiva l'abbiamo già vista, ma non così furiosa!

LEGGI ANCHE>>>Lorella Cuccarini ammette l'amara verità su Heather Parisi: "Mi ha fatto sorridere"