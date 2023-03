Domenica In, Mara Venier spiazza tutti con una dichiarazione su Albano: "È proprio un disgraziato"

In occasione della festa del papà, Mara Venier invita alcuni padri famosi nella sua trasmissione, Domenica In: la dichiarazione spiazzante su Albano

La conduttrice di Rai 1 come ogni domenica ha tenuto compagnia a tantissimi telespettatori. Mara Venier esordisce nel mondo dello spettacolo come attrice, ma il suo vero talento è il contatto con il pubblico. Le sue interviste sono decisamente diverse da quelle degli altri colleghi: Mara con i suoi ospiti ride, si commuove e riesce anche a stuzzicare con qualche domandina scomoda. Anche Maurizio Costanzo ha spesso accettato il suo invito in trasmissione in quanto apprezzava molto il suo modo di interagire anche con il pubblico durante le interviste dei suoi illustri ospiti.

In occasione della festa del papà, Mara Venier ha deciso di ospitare nel suo studio tantissimi volti del mondo dello spettacolo e del panorama musicale che, per l'appunto, sono papà. Tra questa non è passata inosservata l'intervista ad Albano, che si presenta in studio con sua figlia Jasmine Carrisi e suo figlio Yari. La presenza di quest'ultimo ha lasciato senza parole i telespettatori visto che, da tempo ormai, il figlio di Romina Power ha messo radici in India e sembrava che il rapporto con il padre si fosse un po' incrinato. Arrivano in studio e la figlia di Loredana legge una piccola lettera che Albano jr, troppo timido per accettare l'invito di Mara, decide di far recapitare al padre.

Domenica In, Mara dichiara che Albano è un vero disgraziato

In giro per i tantissimi concerti e soprattutto per il grande evento che si terrà a maggio in occasione dei suoi 80 anni, Albano ha deciso di accettare l'invito di Mara Venier che, non appena arriva in studio, manda in onda un filmato riassuntivo dell'amicizia con il cantante di Cellino San Marco che, a sua volta dichiara: "Io ormai ho fatto un abbonamento con Domenica In... Per me sei come una sorella".

Un rapporto quello di Albano e Mara che dura ormai da anni tanto che la conduttrice ha la confidenza di chiamarlo 'disgraziato' in quanto, non appena entra in studio Albano dichiara: "Ma tu mi hai invitato perché oggi è la festa del papà o perché avevi nostalgia di me, no.. niente". Mara Venier imbarazzata da questa dichiarazione lo chiama 'disgraziato', spiegando poi che i due si conoscono da anni e che hanno sempre piacere nel rivedersi e ridere e prendersi in giro così.

