Spare, il principe Harry confessa: "Non mi hanno costretto, ho scelto da solo"

Il principe Harry confessa nel suo libro di aver preso una delle decisioni più importanti della sua vita a soli 12 anni

Il libro Spare- il minore, del principe Harry, ha registrato al momento di uscita in tutte le librerie e sulle piattaforme e-book, un numero pazzesco di copie vendute. Precisamente in meno di 24h sono state ben 400.000 le stampe vendute non solo in Inghilterra, ma anche nel resto del mondo. Tutti aspettavano l'uscita di questo libro in quanto ormai se ne parlava veramente da tantissimo tempo. A causa di una copia pirata, alcuni dettagli erano già stati rivelati, ma ogni pagina di quel voluminoso manoscritto, cela un segreto sulla famiglia reale inglese. Tutto parte dal funerale di suo nonno Filippo. In quell'occasione Harry ha cercato di spiegare a suo fratello William e suo padre il perché ha deciso con sua moglie Meghan Markle di rinunciare i titoli e vivere lontano dalla corona. La non curanza delle sue spiegazioni, ha spinto il secondogenito di Carlo a raccontare allora al mondo intero cosa realmente è successo.

Spare- il minore: ecco la prima decisione importante che ha preso il principe Harry

Dopo questa prefazione di eventi ambientata nel 2021, Harry compie un passo indietro nel tempo fino al 1997, anno che la famiglia reale inglese ed il resto del mondo non scorderà mai. Proprio durante i suoi ultimi giorni di vacanza a Balmoral (la tenuta scozzese dove a fine estate la famiglia era solita riunirsi e dove quest'anno si è spenta la regina Elisabetta), nel cuore della notte Harry è stato svegliato dal padre ed avvisato del tragico incidente della madre Diana.

Tornati a Londra, una delle prime persone che incontrano è Sarah Spencer, la sorella di Lady D che era appena tornata dalla Francia per recuperare il feretro e scoprire le cause della morte. Come scrive Harry, la famiglia della madre ha cercato di stare quanto più possibile vicino ai ragazzi che erano da pochissimi giorni diventati orfani. Il fratello di Diana, Carlo, aveva persino proposto ai Windsor che Harry non prendesse parte ai funerali, in quanto troppo piccolo e sensibile. Proposta che però Harry stesso non ha accettato perché come scrive: "Non volevo che Willy vivesse quel tormento senza di me. A parti invertite, lui non mi avrebbe mai lasciato solo". Una decisione di cui ad oggi, nonostante la freddezza del fratello nei suoi confronti, non se ne pente: lui sapeva che erano l'uno la spalla dell'altro.. almeno fino all'arrivo della Markle.

