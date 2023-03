Il ricordo della disastrosa cerimonia che imbarazzò Kate Middleton: successe di tutto!

Esattamente 10 anni fa Kate Middleton viveva un momento super imbarazzante: quella cerimonia fu veramente disastrosa!

La principessa del Galles Kate Middleton ha sempre ricevuto tantissime elogi dalla regina Elisabetta. Questo perché, secondo la sovrana che è scomparsa lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni, in tutti questi anni che Kate è entrata a far parte della famiglia reale inglese, l’ha sempre osservata attentamente durante gli eventi pubblici: l’attuale principessa del Galles guardava la sovrana, arrivando ad emulare non solo il modo di porsi con i propri sudditi, ma anche le movenze. Un atteggiamento che la regina Elisabetta aveva apprezzato tantissimo che la faceva sentire serena all’idea che, ad indossare la sua corona un giorno, sarebbe stata proprio la Middleton.

Eppure in questi anni, nonostante ormai sia diventata una vera esperta, qualche volta anche la principessa del Galles ha avuto degli scivoloni veramente imbarazzanti durante delle cerimonie pubbliche. Esattamente 10 anni fa, si verificava uno degli eventi più imbarazzanti per Kate Middleton.

Kate Middleton, quella cerimonia la mise estremamente in imbarazzo: ecco tutte le disgrazie che sono successe

Sono ormai ben 10 anni che Kate Middleton tradizionalmente distribuisce trifogli alle guardie irlandesi durante il giorno di San Patrizio. Come ogni anno, la principessa del Galles indossa sempre un cappotto del color verde Edimburgo, colore tipico della Scozia e amatissimo dal principe Filippo. Dopo il matrimonio nel 2011, la prima volta che partecipò a questa cerimonia fu nel 2012. ‘ Buona la prima’ direbbero alcuni, peccato che la seconda volta la cerimonia fu un disastro.

Nel 2013, Kate Middleton ha dovuto far fronte a due incidenti. Non appena arrivò alla cerimonia, mentre tutte le guardie erano pronte per ricevere il proprio mazzetto di trifoglio, l’allora duchessa di Cambridge inciampò rischiando di cadere per terra. Per fortuna il suo principe era lì pronto a sostenerla evitandole una grandissima figuraccia. A tradirla è stato il tacco che si è incastrato in una grata.

Come se non bastasse durante la consegna una guardia si sentì male e svenne. Kate era molto preoccupata in quanto suo marito, il principe William continuava la cerimonia come se nulla fosse accaduto, mentre lei era estremamente preoccupata per l’uomo che era rimasto steso per terra. I soccorsi vennero solamente in un secondo momento, ma fino ad allora la duchessa sembrava veramente preoccupata.

Un anno da dimenticare! Ma per fortuna a distanza di 10 anni questi eventi così spiacevoli non si sono mai più verificati.

