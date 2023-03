Ginevra Lamborghini rompe il silenzio su Antonino Spinalbese: "Ecco di cosa ho bisogno"

Ginevra Lamborghini spiazza tutti esponendosi sul suo rapporto con Antonino Spinalbese: ecco come stanno le cose



La sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, entra nella casa del Grande Fratello Vip a settembre, dichiarandosi single. Dal primo momento iniziale a legare in particolar modo con l’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese. Nonostante la speciale intesa, esce fuori che in realtà fuori dalla casa c’è un uomo ad aspettarla. Spesso viene chiamato dalla testa Ginevra e dagli inquilini della casa con il nome di ‘Scucugnú’. Sembra quindi che la cantante non sia tanto single come aveva dichiarato all’inizio di questo percorso. Successivamente viene squalificata e ammette di sentire la grande mancanza di Antonino. Alfonso decide quindi di farla rientrare nella casa come ospite per una settimana durante le festività natalizie. Tra i due sembrava essere scoppiato il grande amore, ma una volta che anche Antonino perde il televoto e lascia la casa di Cinecittà: in centro studio, dinanzi gli occhi di tutti gli spettatori, non appena Spinalbese incrocia la Lamborghini, la bacia.

Da quel momento persino Alfonso è stato ossessionato dalla relazione tra i due: voleva sapere se avessero trascorso il weekend insieme a Pomezia proprio come lo avevo organizzato la Lamborghini. I due sono sempre stati molto evasivi, ma oggi possiamo finalmente far chiarezza sulla loro situazione sentimentale.

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese sono una coppia? La sorella di Elettra rompe il silenzio

Antonino ho sempre avuto una debolezza: le donne. Non a caso nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto il 'piacione' prima con Ginevra, poi con Gioele per finire in ultimo sotto le coperte con Oriana. Uscito dalla casa più spiata d’Italia, tutti pensavano che si sarebbe dedicato alla Lamborghini visto che sembrava essere cotto di lei: al giornale di Alfonso aveva dichiarato infatti di apprezzava molto il suo lato materno che difficilmente aveva riscontrato in altre donne.

Beccato a Milano in compagnia dell’attuale concorrente di Pechino Express, l’ex Miss Italia Carolina Stramate, le foto che circolano sul web li ritrae un atteggiamento decisamente complici ed intimi. Ecco allora che interviene Ginevra Lamborghini che nelle sue storie di Instagram condivide la canzone delle Pussycat Dolls ‘ I don’t need a man’ ovvero ‘io non ho bisogno di un uomo’. Sembra quindi che per Ginevra non ci sia ancora arrivato qualcuno pronto a farle battere il cuore come tanto aveva sperato prima di iniziare il percorso al reality show. Sia Scucugù che Antonino Spinalbese non sembrano gli uomini adatti a lei.

LEGGI ANCHE>>>Elettra Lamborghini rompe il silenzio su sua sorella Ginevra: ecco cosa le ha fatto