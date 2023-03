Meteo Campania: cosa fare oggi a Napoli e Caserta

Amici Campani: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo in campania! Che tempo farà oggi a Napoli e Caserta e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Oggi a Napoli c'è un clima di pioggia leggera. L'umidità è del 53%, con una media di 13.27°C, minimo 7.58°C e massimo 13.51°C. La velocità del vento è di 5.12 km/h, con una percentuale di nuvolosità bassa del 6%. In base al meteo oggi a Napoli, si può fare il consiglio di indossare abiti adeguati per la pioggia leggera, inoltre sarà una giornata con umidità moderata e temperature miti, che vanno da 7.58°C a 13.51°C. Si potrebbero anche sfruttare queste condizioni per andare all'aria aperta pur essendo protetti dalla pioggia, magari passeggiando nei paraggi con una ventata di 5.12 km/h e godendosi le poche nuvole presenti (6%).

Avellino

Per la città di Avellino il clima è sereno e il cielo è limpido. L'umidità relativa dell'area è del 52%. La temperatura media si aggira intorno ai 12.45°C, con una minima di 3.58°C e una massima di 13.17°C mentre la velocità del vento raggiunge i 3.07km/h e le nubi coprono il 4% del cielo. Perciò oggi ci sono diverse attività che puoi fare approfittando del bel tempo: passeggiate all'aperto; picnic in campagna; fare lunghe strade in bicicletta; nuotare nella piscina comunale o nelle spiagge limitrofe; divertirsi al parco giochi.

Caserta

Il clima a Caserta è sereno con cielo limpido. L'umidità è del 50%, la temperatura media è di 14.15 °C, la temperatura minima 4.85 °C e la temperatura massima 14.7°C. La velocità del vento è di 4.19km/h e le nubi coprono il cielo solo per un 7%. A Caserta il clima permetterebbe di fare diverse attività all'aperto. Si potrebbe prendere un caffè al bar, godendosi la splendida giornata di sole; oppure si potrebbero visitare i vicini parchi, andare in bicicletta o semplicemente rilassarsi sulla spiaggia pochissimi chilometri distante. Inoltre, è l'ideale per organizzare pic-nic ed escursioni ed approfittare della fresca temperatura!

Salerno

Al momento, a Salerno il clima è nuvoloso con pochi cumuli. L'umidità è del 55%, la temperatura media è di 10,86°C; la temperatura minima è di 2,05°C mentre quella massima tocca i 10,86°C. La velocità del vento oggi è di 3,06km/h e si registra una percentuale di nuvolosità pari al 15%. Con un tempo nuvoloso come oggi, ci sono numerose attività che si possono svolgere a Salerno. Potresti uscire a fare una passeggiata in giro per la città, godendo delle bellezze che offre. Puoi esplorare i musei della città e scoprire di più sulla sua storia. Se ami l'arte, potresti visitare le varie gallerie d'arte presenti nella zona. Con un tempo nuvoloso come questo, è anche un buon momento per organizzare un picnic con gli amici o trascorrere del tempo al chiuso godendoti film o libri!

Benevento

Il clima a Benevento è sereno. Il cielo è limpido. L'umidità è del 57%. La temperatura media di oggi è di 12,22°C; con una minima di 4,2°C e una massima di 13,23°C. Le previsioni del vento sono intorno 4,28 km/h. La percentuale di nubi nel cielo è del 5%. Con questo meteo, oggi a Benevento si possono fare moltissime cose! Si può uscire e godersi la serenità del clima e il cielo limpido. La temperatura piacevole invita anche all'esplorazione della città, con passeggiate ed escursioni. Il vento debole rende le persone confortevoli mentre camminano e gli sporadici nuvoloni a bassa quota sono meno invadenti. Trascorri una bella giornata all'aperto approfittando di questo bel tempo a Benevento!

Paeestum

Oggi a Paestum c'è un clima chiaro con il cielo sereno. L'umidità è del 54%, la temperatura media è di 14.34 gradi Celsius, minimo 5.92 e massimo 14.34; la velocità del vento è di 3.29km/h e la percentuale di nuvolosità è del 5%. Perciò, oggi è perfetto per godersi le bellezze della natura proprio lì: un pomeriggio di relax al mare, un sentiero nella campagna circostante o un'escursione intorno all'entroterra!