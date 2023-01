Meteo Campania: cosa fare oggi a Salerno

Cari lettori di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo in campania! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Salerno? Vediamolo insieme!

Napoli

A Napoli è previsto un clima sereno con cielo limpido. L'umidità relativa sarà del 49%, la temperatura media sarà di 10.79°C, la temperatura minima di 7.05°C e la temperatura massima di 11.49°C. La velocità del vento sarà di 5.07 km/h ed inoltre la percentuale di nuvolosità presente sarà del 5%. Oggi a Napoli potrai goderti una piacevole giornata in cui il sole splende e il cielo è limpido. L'umidità relativa sarà di circa il 49% e la temperatura avrà una media di 10.79°C, con la minima di 7.05°C ed una massima di 11.49°C. La velocità del vento sarà leggera, pari a 5.07 km/h ed inoltre non si prevedono grandi percentuali di nuvolosità (solo al 5%). Approfitta così della bella giornata per fare una passeggiata all'aperto o poiché non sono previste temperature troppo rigide, anche un picnic in compagnia!

Avellino

Il clima a Avellino è di Nubi Spezzate. La temperatura media e' pari a 7,24 °C, con un minimo di 2,61°C e un massimo di 7,5°C. L'umidità è del 65%. Il vento soffia alla velocità di 3,12 km/h e la percentuale della nuvolosità è del 58%. In base a questo meteo, puoi fare molte cose divertenti oggi a Avellino. Ad esempio, puoi goderti una piacevole passeggiata all'aperto nelle aree verdi della città, respirando l'aria fresca e godendo della mite temperatura. Puoi anche organizzare un picnic con gli amici nel parco vicino per approfittare del bel tempo. Se sei particolarmente avventuroso potresti voler andare in bicicletta o fare jogging lungo le stradelaterali , magari sfruttando la brezza leggera causata dal vento soffiante a 3,12 km/h.

Caserta

A Caserta il clima è nuvoloso con pochi nuvoloni. L'umidità dell'aria è del 56%. La temperatura media è 10,06°C, con un minimo di 4,82°C e un massimo di 10,47°C. Inoltre ci saranno venti moderati a 3,97km/h e un 11% di probabilità di pioggia. In base a queste condizioni meteo, oggi a Caserta è possibile fare un'ampia gamma di attività. La temperatura media e moderata consente di godersi passeggiate all'aria aperta, corsi sportivi e altre attività ricreative all'aperto. Le nuvole con pochi nuvoloni offrono un clima sufficientemente soleggiato, quindi si può anche approfittare del bel tempo per rilassarsi al parco locale o farsi un picnic in famiglia. Il vento moderato offre buone condizioni meteorologiche anche per le attività acquatiche come canottaggio o windsurf. Tuttavia, la elevata umidità e il 11% di probabilità di pioggia limitano le opportunità outdoor: non è consigliabile and

Salerno

Il clima a Salerno è nuvoloso con pochi nuvoloni. L'umidità è al 59%. La temperatura media è di 6,75°C, con temperatura minima di 0,27°C e massima di 7,12°C. La velocità del vento è 3,01 km/h e la percentuale di nuvolosità è del 13%. In base al meteo oggi a Salerno, la giornata è abbastanza grigia e fresca. Pertanto si possono fare diverse attività all'aperto come una passeggiata in città, una escursione nella natura circostante oppure delle visite culturali. Un altro modo per passare questa giornata nuvolosa con pochi nuvoloni è rilassarsi stando all'interno di casa tra libri, film e té sorseggiato in compagnia della famiglia/amici.

Benevento

Oggi a Benevento cieli coperti, con un'umidità dell' 78%, temperature comprese tra i 1.42°C e i 7.01°C, vento leggero a 3.8km/h e nuvolosità del 93%. Oggi a Benevento cieli sopra di noi saranno coperti, con un'alta umidità pari all'78%, temperature comprese tra i 1.42° e i 7.01°C, soffierà un vento leggero a 3.8km/h e la nuvolosità sarà del 93%. Date queste condizioni atmosferiche potreste uscire per fare una tranquilla passeggiata all'aria aperta oppure organizzare qualche attività indoor al chiuso che non richiedesse troppa affaticamento fisico, come giochi di società o ideare della buona musica!

Paeestum

Il clima a Paestum è sereno con un cielo limpido. L'umidità è del 51%. La temperatura media è di 11.45°C, con una temperatura minima di 4.4°C ed una temperatura massima di 11.73°C. La velocità del vento è di 3.92 km/h e la percentuale di nuvolosità pari al 7%. Con questo meteo puoi fare un sacco di cose a Paestum! La temperatura è ideale per fare lunghe passeggiate, visitare i siti turistici o goderti la spiaggia. Potresti anche prendere parte ad attività all'aperto come mountain bike o trekking. Approfittane della bassa umidità e del vento leggero rilassati in terrazza o nell'orto di casa, magari con un buon libro!