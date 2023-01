Oroscopo del Sud: tempi difficili per Cancro e Acquario

E' tempo di scoprire cosa brilla dall'oroscopo di oggi! Abbiamo creato una guida all'orientamento per voi che volete sapere quello che ci riserverà la giornata. Queste Le stelle sono pronte a darti spunti, consigli e preziosissimi auspici per dominare la giornata ed essere la versione più brillante di te stesso! Tieniti aggrappato alla speranza; guidando i luoghi scritturati nel tuo zodiaco, ti condurremo in un viaggio fra le stelle per rendere il tuo presente più luminoso! Pront*x2? Eccoci qui!

Ariete

Oggi vi sentirete un po' giù, Ariete. Ci sono molte energie negative in circolazione e queste possono facilmente influenzarvi negativamente. Cercate di mantenere alto il vostro spirito! Non permettete che il pessimismo vi scoraggi dal fare grandi cose. Oggi è importante godervi le piccole cose della vita; risparmiate tempo per prendere un caffè o una pausa per respirare aria fresca. Abbiate fiducia in voi stessi e ricordate che tutti i problemi hanno una soluzione!

Toro

Ahimè, il Toro potrebbe non essere in un periodo di grande felicità oggi. Sebbene le cose possano andare bene sotto certi aspetti della vita, c'è anche una sensazione generale di malumore e preoccupazione che si aggira nell'aria. Si sentono responsabili per tutti i propri impegni e doveri ma allo stesso tempo non riescono a trovare la forza per affrontarli. Siate pazienti con voi stessi ed abbiate più fiducia, le cose andranno meglio presto!

Gemelli

I Gemelli di oggi sono in grado di affrontare le sfide che si presenteranno. Siete portati per l'equilibrio, motivati ed energici. Usate le competenze che avete acquisite e sarete in grado di superare senza problemi qualsiasi ostacolo sul vostro cammino. La vostra mente sarà piena di idee prolifere, con cui poter mirare ancora più in alto! Prendete il comando delle situazioni e utilizzate i vostri talenti senza riserve!

Cancro

Oggi il Cancro avrà la possibilità di mostrare tutto il proprio potenziale. Se mantieni un atteggiamento positivo, buone notizie ti arriveranno da ogni direzione. Ci saranno nuove opportunità per affrontare cose che forse avevi rimandato finora. Saprai sfruttarle e trasformarle in modo tangibile nella tua vita.

Leone

Oggi il Leone potrebbe incontrare molte sfide e difficoltà, che porteranno a un clima di frustrazione e scoraggiamento. Le energie non saranno particolarmente alte a causa della fatica accumulata nelle ultime ore, che vi spingerà ad evitare tutti gli ostacoli solo per preservare le vostre forze.

Vergine

Il giorno di oggi è il momento ideale per sfruttare al massimo le opportunità che la Vergine ha davanti! Il pianeta Venere sta sostenendo in modo significativo le tue finanze, dandoti la possibilità di creare un portafoglio solido e duraturo. Approfitta del bene espresso da questa energia planetaria, non esaurirla con spese non urgenti ma investila nella costruzione del tuo futuro! Nel campo dell'amore sarà necessario fare affidamento sulla fiducia reciproca per mantenere un ambiente appagante a lungo termine. Cerca anche di nutrire l'empatia con gli altri se vuoi trarre profitto nelle tue relazioni private.

Bilancia

Oggi è un giorno ideale per la Bilancia: la Luna in Gemelli stimola la tua energia ed entusiasmo. Affrontare qualsiasi sfida sarà più semplice con l'aiuto dell'amorevole atmosfera del Segno. Le opportunità di oggi potrebbero portarti a far diventare i tuoi sogni realtà! Attraverso momenti di felicità e sorriso, goditi le conquiste che hai accumulato finora. Nutri te stesso con una mentalità positiva perché tutto cambierà se crederai fortemente nella tua capacità di raggiungere gloria reciproca ed equilibrio. Se c'è qualcosa che desideravi da tempo, ora è il momento giusto per fare un passo in avanti e

Scorpione

L'oroscopo di oggi per il segno Scorpione è caratterizzato da un tono preoccupato. La Luna in Pesci turba le emozioni, permettendo a energie nascoste e disturbi interiori di emergere. Il tuo istinto potrebbe spingerti a fronteggiarli con durezza, ma non ignorare i sentimenti che vengono a galla: parla al tuo partner o a un amico fidato delle tue paure. Questo potrebbe rivelarsi molto più liberatorio che ‘soffocarli’!

Sagittario

Oggi i nati sotto il segno Sagittario potrebbero sentirsi un po' preoccupati. La Luna in aspetto oposto a Saturno suggerisce che ci sia qualche tipo di tensione, ed è importante ricordare di non trascurare i sentimenti e le preoccupazioni più profonde in questa fase della vita. Portate pazienza, fate delle attività calmanti o parlatene con gli amici per trovare la giusta prospettiva su cosa vi turba.

Capricorno

Oggi, i nati sotto il segno del Capricorno potrebbero trovarsi a dover affrontare alcune circostanze che li mettono alla prova. Tuttavia, nonostante l'iniziale incertezza, il loro coraggio e la loro caparbietà hanno le migliori chance di trattenerli nell'alveo della vittoria. La determinazione sarà il carburante per raggiungere gli obiettivi immaginati da tempo: oggi è un giorno importante per pianificare e guidare la via della soluzione. Avere una visione chiara darà al nostro amato Capricorno la fiducia di procedere in direzione del successo!

Acquario

Gli Acquario di oggi vivranno una giornata entusiasmante! Loro usciranno dal suo umore normale e la luce del sole si riflettere su tutto ciò che accadrà durante questo giorno, facendo splendere molto la loro vita. Si sentiranno piene di energia positiva e raggianti sorrisi, creando quindi grande divertimento tra le persone intorno a loro. La fortuna è dalla loro parte soprattutto nell'ambito finanziario, quindi non c'è motivo di preoccuparsi! Godetevi ogni singolo momento della vostra esistenza perché il destino vi ha in serbo altre grandissime soddisfazioni e momentii indimenticabili!

Pesci

Oggi i Pesci possono sentirsi un po' sotto pressione. Le aspettative familiari o dei colleghi potrebbero creare una leggera ansia, soprattutto se sono stati recentemente incaricati di grandi responsabilità. Valorizzate la vostra capacità di ragionare in modo olistico e tentate di rimanere calmi ogni qualvolta questa preoccupazione si faccia più forte. L'affetto è la chiave principale per calmarsi: alcuni momenti dedicati a voi stessi e ad amici stretti vi aiuuteranno a ritrovare il vostro equilibrio emotivo.