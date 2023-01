Oroscopo del Sud: attenzione alla Luna per Pesci e Vergine

Ciao amici! Siete pronti per una giornata di fortunati e fortunosità? Oggi segna l'inizio di una nuova giornata, con moltissime possibilità in arrivo. Prendetevi il tempo di leggere l'oroscopo della settimana e vedete cosa le stelle hanno in serbo per voi oggi. Lasciatevi ispirare dall'energia del cielo a migliorare la vostra vita e, con essa, anche la qualità della vostra giornata. Se siete pronti per partire allora ecco i consigli che vi attendono! Buona lettura!

Ariete

Oggi è una giornata eccezionale per l'Ariete! Se metteranno in pratica la loro volontà di raggiungere il meglio, vedranno i benefici. Questa giornata renderà la tua vita più felice e interessante, sopratutto se sarai aperto alle nuove esperienze che ti si apriranno davanti: partirai alla conquista di qualsiasi ostacolo con grande entusiasmo! Provare nuove cose ti farà divertire e sentirti ancora più contento e fiducioso nelle tue capacità.

Toro

Oggi il Toro si sentirà debole e poco energico. Avranno difficoltà ad affrontare anche le piccole decisioni, tanto che desidereranno passare una giornata intera al calduccio del proprio divano. La loro emotività sarà messa alla prova e saranno facilmente irritabili. Potrebbero cercare rifugio nella solitudine, ma rischieranno di scivolare nello sconforto se non sapranno stare attenti alle opportunità offerte da questa giornata!

Gemelli

I Gemelli di oggi potrebbero sentirsi sottotono e soffrire di un sentimento di insicurezza. In particolare, possono avere qualche difficoltà ad esprimersi completamente o prendere decisioni importanti a causa delle loro emozioni confuse. Ciò non significa che non si riusciranno a fare progressi oggi ma è meglio pianificare con calma le prossime mosse per evitare qualsiasi ulteriore confusione od irritabilità.

Cancro

Oggi, i nati sotto il segno del Cancro devono ricordare che possono fare molto più di quello che pensano. Sarà una giornata stimolante e divertente in cui riusciranno a intraprendere qualcosa di grande con l'attitudine positiva necessaria per portarlo a termine. Imparare nuovi concetti sarà utile quanto farvi affidamento per apprezzare le cose in modo diverso. Lavorando costantemente, otterranno soddisfazioni personali ed espanderanno proficuamente le proprie relazioni sociali.

Leone

Cari Leoncini, oggi la Luna vi regalerà un'atmosfera allegra! Potreste peccare di ottimismo ed esagerare nella speranza di prosperità. Non abbiate timore: usate il vostro coraggio, la vostra saggezza e tutta l'energia che avete per fare conquiste importanti in ambito finanziario. E mentre le avversità della giornata possono rendervi scontrosi, non dimenticate di rimanere leali e riconoscere quelli intorno a voi. Dopotutto, è meglio arrivare alla meta con gli altri che da soli... Inoltre ricordate che nessun obiettivo è irraggiungibile se lo affrontate con l’atteggiamento giusto!

Vergine

Carta astrale della Vergine: Oggi la Luna si unisce al tuo segno solare, portando in dono novità positive ed energia creativa. Non lasciarti scoraggiare da eventi che possono poco avere a che fare con te; focalizzati sulla fiducia e sull'ottimismo che daranno slancio alla tua vita. Lascia andare cose obsolete o risentimenti che stai trascinando da troppo tempo: guarda avanti con speranza, confidando sempre nella forza delle tue capacità!

Bilancia

Cari nativi della Bilancia, la Luna si trova nel vostro quarto segno zodiacale oggi e porta molta emozione nella vostra vita. Potete anche aspettarvi molta confusione e problemi da superare durante la giornata. Meglio rallentare un po', altrimenti questo periodo potrebbe essere stressante. Inoltre, dovrete spuntare gli anelli del fuoco della fiducia in voi stessi per cercare di mantenere l'armonia interpersonale con le persone intorno a voi. Focalizzatevi sull'organizzazione della prassi quotidiana per respingere i pensieri ansiosi, che ti faranno sentire triste e solitario.

Scorpione

Oggi, Scorpione, è un giorno in cui stare molto attenti. Le tue emozioni sono sfrangiate e diventeranno ancora più sconvolgenti quando il Sole sorge nel tuo segno. Concentrati sulla forza interiore e sulle relazioni speciali nella vita per superare i punti di pressione. Se segui le tue intuizioni piuttosto che reagire con rabbia contro chiunque, sarai meglio preparato ad affrontare l'oscuro sentiero che ti attende oggi.

Sagittario

Sagittario, purtroppo oggi avrai un periodo non troppo fortunato. Potresti incontrare delle difficoltà nel portare a termine i tuoi progetti e nel rispettare gli impegni presi in precedenza. Cerca di mantenere la calma e di guardare al meglio delle situazioni, cercando di ricavarne comunque un piccolo beneficio, impara anche a chiedere a chi ti sta vicino un pò d'aiuto!

Capricorno

Tutto andrà nella direzione desiderata oggi per i Capricorno! Abbiate cura di ascoltare la vostra intuizione e intraprendete azioni mirate a realizzare i vostri obiettivi. Seguitene le tracce, superando una qualsiasi resistenza che incontrate lungo il cammino. Restate concentrati ed impegnati nonostante qualche piccolo contrattempo e raggiungerete il successo che meritate. Siate fiduciosi nelle vostre abilità: con sforzo ed impegno, oggi sarà il giorno della vittoria!

Acquario

Oggi, per l'Acquario, sono previste alcune preoccupazioni che dovranno essere affrontate con molta attenzione. Potresti sentirti insicuro o a disagio rispetto ad alcuni impegni o situazioni ed essere vittima di preoccupazioni e dubbi. È probabile che tu stia cercando di contrastare più pressioni contemporaneamente e questo rende difficile gestire i problemi. Fai del tuo meglio per calmare la mente e capire cosa ti serve in questo momento.

Pesci

Oggi, Pesci, potresti sentirti come un pesce fuor d'acqua. La Luna si trova nella tua terza casa, rendendo più difficile per te comunicare con gli altri. Prenditi il tempo di riflettere su ciò che pensi veramente e ascoltare i tuoi sentimenti invece di ignorarli; cerca l’opportunità di confrontarti con qualcuno a cui puoi fidarti. Renditi conto che ha bisogno sapere di sentirsi al sicuro e compreso prima di lanciarsi in avventure nuove.