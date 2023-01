Meteo campania: oggi occhio a Napoli e Avellino!

Rieccoci ancora! Amici "eccellenti" meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli e Avellino? Vediamolo insieme!

Napoli

Per la città di Napoli oggi il clima è di pioggia moderata. L'umidità relativa è del 67%, con una temperatura media di 14,37°C; minima 11,81°C e massima 14,6°C. La velocità del vento è stimata intorno a 11,88 km/h ed abbiamo una nuvolosità coperta dal 82%. Con questo meteo, oggi a Napoli è possibile fare diverse cose. Si potrebbero organizzare delle attività indoor come leggere un libro, guardare un film o fare della musica; oppure visitare alcune mostre e musei all'aperto. Inoltre, con la temperatura leggermente più alta rispetto alle giornate più fredde, si potrebbe decidere di andare fuori per una passeggiata o anche un pic-nic nel parco. Si consiglia comunque di portarsi l'ombrello in caso di pioggia!

Avellino

Il clima a Avellino è piovoso, con una pioggia di forte intensità. L'umidità è del 75%, mentre la temperatura media è di 10.8°C. La temperatura minima è 8.56°C, mentre quella massima si aggira intorno ai 11.15°C. La velocità del vento ammonta a 7.92km/h ed il cielo risulta essere molto nuvoloso (percentuale di nuvolosità dell'83%). In base a questo meteo, oggi è possibile fare attività all'interno, in quanto l'intensità della pioggia non è di gradimento per passare del tempo all'aperto. Vestiti caldi ed adatti al clima e sfrutta la giornata per dedicarti alle tue passioni: dalle letture fino alle arti manuali, dal motion design a giochi da tavolo con amici. Qualsiasi inattività che preferisci riuscirete a distrarvi seppur malgrado il brutto tempo

Caserta

Oggi a Caserta il clima è Pioggia con un'intensità piuttosto elevata. L'umidità è al 69% mentre la temperatura media è di 13.19°C, la minima 9.82°C e la massima 13.19°C. La velocità del vento è pari a 8.84km/h, con una percentuale di nuvolosità dell'92%. Considerando le condizioni meteorologiche oggi, si consiglia di rimanere al coperto ed evitare di svolgere attività all'aperto. Per chi amasse comunque uscire durante questo cattivo tempo, ricordatevi sempre l'uso dell'ombrello!

Salerno

Oggi a Salerno c'è un clima di pioggia con intensità voluminosa. L'umidità è del 83%, la temperatura media è di 9.41°C, la temperatura minima tocca i 7.47°C mentre il valore massimo raggiunge i 9.41°C. La velocità del vento è di 7.88 km/h e la percentuale di nuvolosità raggiunge un 98%. Pertanto, oggi è meglio prepararsi ad una giornata all'interno degli edifici: leggere un buon libro, guardare un film oppure condividere momenti in compagnia degli amici sotto il riparo della terrazza o del balcone.

Benevento

A Benevento il clima è piovoso con pioggia di forte intensità. L'umidità è al 73%. La temperatura media è 10.94°C, la minima 7.39°C e la massima 11.17°C. Il vento soffia a circa 9.93 km/h mentre sulla città permane un nuvoloso di ben 85%. In base a questo meteo piovoso con pioggia di forte intensità, è probabilmente meglio rimanere in casa oggi a meno che non ci siano degli spostamenti necessari. Alcune attività da fare in casa potrebbero essere guardare un film, leggere un libro oppure dedicarsi alla cucina. Inoltre, portare in casa alcuni giochi può rallegrarvi la giornata e tenervi occupati. Dato il clima nebbioso fuori, potete anche prepararvi deliziosi muffin o altri piatti golosi o produrre qualcosa di creativo come lavorare all'uncinetto o dipingere un quadro.

Paeestum

Il meteo per la città di Paestum è caratterizzato da piogge di forte intensità. L'umidità dell'ambiente è del 78%. Le temperature medie oscillano intorno ai 13.45 gradi, con una temperatura minima di 11.85 e una massima di 13.98 gradi. La velocità del vento è 9.93 km/h mentre la percentuale di nuvolosità è del 100%. In base al meteo indicato per Paestum, ci sono poche attività che si possono fare oggi. Poiché è piove di intensità moderata ed ha un'alta umidità dell'ambiente, potresti optare per stare all'interno e guardare un bel film o leggere un libro. Se desideri uscire a prendere un po' d'aria nonostante la pioggia, potrebbe essere divertente andare su un mercato coperto. Potrete curiosare tra le varie bancarelle ed acquistare qualche souvenir da portare nella vostra casa come ricordo di questa gita inizialmente studiata sotto il segno del sole.