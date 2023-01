Si spegna a 95 anni: il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Gina Lollobrigida

Gina Lolobrigida si spegne a 95 anni: il mondo dello spettacolo piange la scomparsa della famosissima attrice.

Il 2022 non era stato un anno semplice per l'attrice. A inizio anno infatti la donna ha fatto tremare i fan del mondo dello spettacolo in quanto era arrivata la notizia dalla sua amica Tiziana Rocca che in seguito ad una caduta in casa era stata ricoverata d'urgenza. La donna si era rotta il femore e dopo un intervento durato un'ora e un quarto, i medici della casa di cura romana Pio XI avevano assicurato tutti che la donna era in via di guarigione. Rientrata a casa dopo che la clinica era stata circondata da telecamere di tutti gli emittenti nazionali. L'attrice ha voluto rassicurare personalmente che si sentiva meglio e che era in fase di ripresa. Non si aspettava inoltre l'affetto e soprattutto che i suoi fan si preoccupassero così tanto.

Negli ultimi anni era stata protagonista indiscussa nei salotti televisivi. L'attrice da Mara Venier aveva raccontato di essere in conflitto con il figlio e con il nipote. Andrea, il figlio secondo Gina non voleva più che la donna si autogestisse: “Cosa vuole mio figlio? I soldi, vuole l’eredità. Io non lo voglio vedere più basta!”, aveva dichiarato alla padrona di Domenica In. Ad oggi non sappiamo se i due hanno avuto modo di riappacificarsi ma una cosa è certa, con la sua scomparsa non ci sarà più modo di chiarire e porre fine ad una 'guerra' che va ormai avanti da quasi 5 anni.

Gina Lollobrigida muore a 95 anni: la notizia che nessuno si sarebbe aspettato

Arriva stamattina la notizia che l'attrice si è spenta. La donna era amatissima non solo in Itala: il suo talento è sempre stato riconosciuto internazionalmente proprio come la collega Sophia Loren tanto che ha ottenuto anche importanti riconoscimenti come il Golden Globe, David di Donatello e BAFTA.

Gina ha lavorato con registi come Vittorio De Sica e Mario Monicelli che ne hanno sempre riconosciuto, apprezzato ed esaltato il talento. Sicuramente tra le sue pellicole più famose ricordiamo l'interpretazione in 'Pane amore e fantasia' del maestro Luigi Comencini. Con lo stesso ha anche ottenuto un ruolo per un film che ha debuttato in tv: Gina è stata la Fata Turchina nella trasposizione del libro 'Le avventure di Pinocchio'. Oggi il mondo dello spettacolo piange la perdita di un'iconica star internazionale che ha reso orgogliosi gli italiani per il successo ottenuto internazionalmente durate gli anni d'oro della sua carriera.

