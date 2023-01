Michelle Huziker lancia un siero innovativo al bakuchiol e bio peptidi: ecco come avere una pelle elastica, compatta e luminosa

La conduttrice svizzera e fondatrice di Goovi, lancia sul mercato un nuovissimo siero: tutto quello che dovete sapere sul bakuchiol.

Michelle Hunziker rende meno triste questo Blue Mondey. Per molti è il lunedì più triste di sempre ma non per Michelle che ha deciso di risollevare il morale a tutti i goovilovers. Così si chiamano i fan della conduttrice che ha lanciato anni fa la sua prima linea di prodotti cosmetici. Come spiega più e più volte, il suo compito è quello di formulare prodotti che si prendano cura della pelle non solo esternamente con diverse formulazioni vegane e prive di glutine ma anche internamente con gli integratori. Negli stati uniti, curare dall'interno la pelle con alcune vitamine è un must da anni mentre in Italia dobbiamo proprio grazie a Michelle l'introduzione di questo concetto. Se per anni abbiamo deterso semplicemente il viso, con i social abbiamo imparato a conoscere ogni segreto della skin care, soprattutto quella coreana. Oggi grazie a Michelle conosciamo anche tutti i benefici dei principi dei suoi prodotti.

Proprio come sottolinea ogni volta nelle sue storie, la ricerca della perfetta formulazione richiede tempo, soprattutto perché non vuole deludere le aspettative dei suoi affezionati clienti che ormai amano anche l'idea che propone sempre prodotti naturali, vegani e senza glutine.

Michelle Hunziker lancia un prodotto con il bakuchiol: ecco a cosa serve e quale prodotto non vegano sostituisce

Per Michelle oggi è una giornata di scatti. La conduttrice si è recata con la sua truccatrice nei camerini pronta a scattare una nuovissima campagna. Ovviamente nel suo beauty non mancano i prodotti Goovi e non solo i trucchi ma anche skin care. In molti ormai sanno che il segreto di un make-up perfetto è avere già una pelle di base priva di impurità. Per preparare la pelle Michelle ha lanciato oggi due nuovi prodotti. Si tratta della linea di Be my Berrynol. Una volta aver deterso il viso applica il siero, non dimenticando ovviamente il collo e il decolté. Questo contiene un ingrediente veramente particolare: il bakuchiol.

Come spiega l'esperta questo è la versione vegana del retinolo, elemento fondamentale per stimolare il collagene che, con l'aggiunta dei bio peptidi aiutano a stimolare l'elasticità della pelle. I bakuchiol uniforma, compatta e illumina la pelle, ma non dovete dimenticarvi che dopo un siero va sempre applicata una crema che Michelle ha deciso di formulare con il peptilium tratto dal mirtillo rosso che aiuta a ricreare un effetto lifting distendendo e prevenendo la comparsa di nuove righe.

Una linea che lei definisce 'i prodotti dell'anno 2023' che hanno richiesto non poco lavoro per la ricerca minuziosa dei principi.

