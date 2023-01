Amici 22, la reazione di Maria De Filippi dopo la vittoria di Cricca è virale sul web: "Ha fatto la spia!"

La puntata di ieri di Amici non è stata per nulla facile per la padrona di casa: il noce moscata gate.

La puntata della scorsa domenica è stata attesissima da tutti i fan del talent show. La produzione aveva reso noto che alcuni dei ragazzi erano stati allontanati dalla casetta a causa di alcuni filmati della notte di Capodanno. Pare che abbiano usato della noce moscata per 'inebriarsi', una vera e propria 'ragazzata' che ha messo a rischio il percorso di ben sei concorrenti del talent show di Maria De Filippi. Iniziata la puntata la padrona di casa spiega come mai ci sono dei banchi vuoti e fa entrare i concorrenti che, per scelta della produzione vengono messi tutti in sfida. Ovviamente decide di non mandare in onda il filmato che ormai tutti su Twitter speravano di vedere: il caso della noce moscata ha incuriosito tutti, non solo i fan del programma ma anche chi ha visto le anticipazioni che iniziavano a circolare sul web.

Maria è veramente furiosa così come alcuni dei professori. Rudy ad esempio chiede di annullare immediatamente la sfida di Tommy Dali: accusa il ragazzo di aver sempre avuto un comportamento poco maturo durante questo percorso e questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Per Rudy, Tommy deve immediatamente abbandonare il programma. A prendere una decisione diversa dalla sfida immediata è anche Lorella: anche lei crede che Valeria debba essere messa in sfida ma non 'accetta' lo sfidante proposto dalla produzione ma proprio lui: Cricca.

Twitter accusa Cricca di aver fatto la pia sulla noce moscata: la reazione di Maria lascia tutti a bocca aperta

Valeria non appena ha visto Cricca ha forse capito che per le non ci sarebbe stata nessuna possibilità. Il ragazzo è amatissimo dal pubblico ed affronta la sfida circondato da tantissimo affetto. Appena vince la sfida, la sua dichiarazione lascia tutti a bocca aperta, persino Maria che non si aspettava un commento del genere dal ragazzo.

"Che ti serva da lezione", commenta Cricca anche se Valeria in questi giorni ha rotto il silenzio è si è dichiarata estranea alla vicenda de3lla noce moscata e di conseguenza ingiusta la sua sfida con eliminazione. Il web stenta a crederci a ciò che Cricca dichiara prima di entrare nuovamente in casetta e iniziano anche a diffondersi a macchia d'olio alcune teorie.

“che ti serva da lezione, che ti posso dire”

Alcuni credono che sia stato proprio Cricca ad informare la produzione della 'follia' che stavano compiendo i ragazzi la notte di capodanno anche se c'è chi subito lo difende e ricorda che in realtà il cantante si trovava a Genova quella sera sul palco.

