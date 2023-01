Amici 22, il gate della noce moscata spopola sui social: Maria De Filippi furiosa

Anticipazioni Amici 22: la produzione becca i ragazzi che vengono severamente puniti da Maria De Filippi. Tutta colpa della noce moscata.

Si è registrata la puntata che vedremo sabato in onda. Come sappiamo ormai bene, Amici non è in diretta, questo perché la produzione necessita di alcuni momenti tecnici per spostare tutti gli 'attrezzi' di scena. Il lato positivo delle registrazioni è che sicuramente durante la messa in onda non ci sono momenti 'vuoti', ma una cosa è certa: per chi segue il programma, prima della messa in onda deve fare slalom tra i tantissimi spoiler che circolano sul web. Anche in questo articolo troverete delle anticipazioni perché proprio quest'ultime hanno iniziato a spopolare sul web e i social sono impazziti.

Sembra che la produzione abbia beccato i ragazzi nella casetta, la sera di Capodanno, intenti a creare una sostanza stupefacente. I commenti sul web sono esilaranti ma scopriamo meglio cos'è realmente successo e cosa vedremo in onda nel fine settimana.

Amici 22, i ragazzi creano una sostanza stupefacente con la noce moscata: la reazione del web

Alcuni seguono il talent show di Maria De Filippi con tanto affetto in quanto sono ormai anni che scava talenti e da possibilità ai ragazzi di vivere con la loro passione. Molte cose sono cambiate in questi anni come i professori, le modalità delle sfide e chi più ne ha più ne metta. Molti non amano seguire il programma a causa delle continue liti tra i professori ma dobbiamo ammettere che anche chi non segue assiduamente i percorsi dei ragazzi non si esime nel commentare alcune delle vicende più assurde che accadono in casetta. È questo proprio il caso visto che, dalle ultime anticipazioni che circolano sul web, i social sono impazziti.

Non Maria che domenica prossima fare l' 85% di share per la noce moscata #amici22 pic.twitter.com/yc25Ve97ms — francesca✨ (@Imnotre38975450) January 11, 2023

Stando alle ultimissime anticipazioni, i ragazzi in casetta durante la notte di Capodanno hanno provato a creare una sostanza stupefacente con della noce moscata che, per quanto si legge online, può creare allucinazioni ed eccitazione. I 'piccoli chimici' sono Wax e Ndg che hanno creato questa miscela utilizzata poi anche da Tommy Dali, Samu, Maddalena e Valeria. I ragazzi sono stati messi tutti in sfida ma non è questo che interessa al web. Gli utenti si sono scatenati alla notizia che i ragazzi sono riusciti a creare con una noce moscata una sostanza stupefacente.

e nel mentre che wax preparava la miscela con la noce moscata… #amici22 #Amicispoiler pic.twitter.com/IXCBOAW6lv — Fla☁️ | linea della vita (@flatrasilenzi) January 11, 2023

Twitter è esploso e ormai tutti aspettano con ansia lo speciale per scoprire maggiori dettagli. Maria in passato si è arrabbiata tantissimo con i suoi allievi per aver mancato di rispetto alla produzione e per non aver mantenuto in ordine la casetta: non molti anni fa i ragazzi hanno vestito i panni dei netturbini e pulito tutta Roma. Chissà se dopo la sfida i ragazzi riceveranno un'altra punizione severissima dalla padrona di casa.

LEGGI ANCHE:Amici 22, due allievi fatti fuori dalla scuola: il pubblico non riesce a crederci