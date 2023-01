Amici 22, due allievi fatti fuori dalla scuola: il pubblico non riesce a crederci

Amici di Maria De Filippi torna domenica 8 gennaio ma la notizia di due eliminazioni improvvise ha sconvolto il pubblico.

La scuola di Amici riapre le porte domenica 8 gennaio ma come sappiamo le registrazioni avvengono qualche giorno prima. Non stupisce il confronto acceso tra gli insegnanti che sarà protagonista della puntata. Dopo l'eliminazione di alcuni allievi prima delle festività i professori hanno notato altri talenti su cui scommettere ma non tutti sono d'accordo sul loro ingresso. La Celentano e Rudy Zerbi infatti credono che il programma sia già a metà percorso e che non sia il caso di favorire nuovi ingressi. Nonostante il parere contrario dei colleghi Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno deciso di seguire la loro strada.

Sono però due eliminazioni che hanno completamente sconvolto il pubblico di Canale 5 e che trapelano dalle anticipazioni del programma. I professori protagonisti sono ancora una volta Zerbi e la Celentano che hanno preso una decisione davvero difficile che ha stravolto il pubblico a casa e gli allievi della scuola.

Due allievi amatissimi sono fuori dalla scuola: la scelta di Zerbi e della maestra Celentano

Il 31 dicembre li abbiamo visti insieme a Angelina Mango sul palcoscenico di Capodanno in musica con Federica Panicucci e oggi si ritrovano fuori dalla scuola di Amici 22. Sono Cricca e Rita i due eliminati di questa settimana. Una scelta che ha lasciato tutti senza parole.

Rita si è lasciata andare alle lacrime e Maria De Filippi è intervenuta per calmarla spiegando che la scelta della maestra non dipende dal suo talento ma solo dalle tempistiche del programma. Stesso sfogo ha visto protagonista Cricca dopo la decisione di Rudy Zerbi. Il professore di canto ha dato uno sguardo alle classifiche musicali notando che il cantautore e agli ultimi posti. Per questo motivo non ha avuto dubbi e ha deciso di avviare una sfida immediata che il cantante ha perso. Cricca ha salutato i suoi compagni con grande emozione e ha commosso tutti in studio. L'ospite di questa puntata sarà Aka7even con il suo nuovo singolo ma ci saranno altre sorprese da scoprire.

Certo è che queste due eliminazioni hanno messo in allerta gli allievi di Amici che cominciano oggi la loro corsa al serale. Come ogni anno non tutti riusciranno ad arrivarci e dipenderà solo dal loro talento.

