Benedetta Rossi svela l'ingrediente segreto dei suoi ravioli: "semplicissimi e gustosi"

Benedetta Rossi, esperta e seguitissima food blogger, propone una ricetta di una pasta fatta in casa semplicissima e super gustosa.

Il vero segreto del successo di Benedetta Rossi è senza ombra di dubbio la sua semplicità. La donna sceglie sempre prodotti di stagione e cerca di reinventarli sempre in più ricette. In autunno, ad esempio, la donna ha pubblicato sul suo canale YouTube, account Instagram e blog, tantissime ricette per consumare la zucca: dalla lasagna a tantissimi contorni fino ad arrivare ai dolci che sono tipici della stagione. Lo stesso è accaduto durante le feste natalizie in cui ha mostrato tantissime ricette su come riciclare gli avanzi dei panettoni trasformandoli in altri sfiziosissimi dolci. Anche con la frutta secca Benedetta propone una ricetta di barrette super gustose che si preparano in soli 10 minuti.

Questa volta Benedetta svela che la frutta secca, in particolare le noci, sono perfetti anche per la guarnizioni di primi piatti. Preparare i suoi ravioli è semplicissimo ma non devono assolutamente mancare le noci.

Benedetta Rossi: i suoi ravioli sono farciti con le noci! Ecco come preparare il ripieno di questa pasta gustosissima.

Se ci sono bambini a casa fare la pasta è sicuramente un modo per trascorrere del tempo insieme e farli appassionare alla cucina. Per preparare i ravioli di Benedetta, una dose suggerita per 4 persone iniziate tutto dall'impasto. Per crearlo versate in una ciotola 400 g di farina e creata la tipica fontana aggiungete 4 uova. Successivamente va aggiunto l'olio, Benedetta suggerisce quello extravergine, 25mo e solo alla fine, quando avete impastato anche sul piano, un pizzico di sale.

Coprite l'impasto con una ciotola e preparate il ripieno. In un mixer ponete 10 g di novi, 150g di speck tagliato a dadini, 500g di ricotta, sale e noce moscata a gusto. Una volta frullato il tutto potete passare a stendere la pasta e farcire dei piccoli quadratini che poi andranno chiusi con l'aiuto della forchetta.

Benedetta suggerisce una cottura veloce in acqua bollente e poi li ripassa in padella con della panna da cucina per avere una super cremosità. L'alternativa potrebbe anche essere quella di saltarli in padella con una noce di burro. Ovviamente le noci non devono mancare nel piatto anche come guarnizione!

LEGGI ANCHE:Benedetta Rossi, i biscotti perfetti per l'Epifania: "Chi prepara il tè?"