Temperature a Caserta e Avellino: c'è da preoccuparsi?

Napoli

Il clima a Napoli è Pioggia Leggera, con un'umidità del 51%, la temperatura media è di 14.84°C, la temperatura minima registrata è stata di 10.39°C ed il picco massimo 16.15°C. La velocità del vento è inferiore a 3.25 km/h e la percentuale di nuvolosità si attesta al 23%. In base a questo meteo, oggi a Napoli c'è pioggia leggera e fa fresco, con una temperatura media di 14.84°C, una temperatura minima di 10.39°C ed un picco massimo di 16.15°C. L'umidità relativa è del 51%, mentre la velocità del vento è inferiore a 3.25 km/h con una copertura nuvolosa al 23%. Dunque oggi si potrebbero fare attività all'aperto come accendere il barbecue, escursioni nella natura e passeggiate in strada sfruttando gli spazi al riparo dalla pioggia leggera e tenendosi anche al caldo con l'abbigliamento giusto.

Avellino

A Avellino il clima è chiaro e il cielo è sgombro. L'umidità relativa è del 52%. La temperatura media si attesta sui 12,48°C, con una temperatura minima di 6,76°C ed una temperatura massima di 12,84°C. Il vento soffia a 3.15km/h con una percentuale di nuvolosità pari al 5%. Date le buone condizioni climatiche di Avellino, potreste fare qualche attività all'aperto come andare in bicicletta, visitare un parco o passeggiare in riva al lago. Se siete degli appassionati d'arte, suggeriamo anche una visita nelle gallerie e nei musei della città dove ammirare meravigliose opere d'epoca. Inoltre, se adorate lo sport, approfittate di questo bel tempo per giocare a golf o andare a nuotare al mare!

Caserta

Il clima a Caserta è limpido con un cielo sereno. L'umidità è del 47%. La temperatura media è di 14,66°C, la minima di 8,78°C e la massima di 15,37°C. La velocità del vento è approssimativamente 2,65 km/h e c'è un bassissimo tasso di nuvolosità (6%). Oggi con un clima così limpido a Caserta, puoi godere della fresca temperatura media di 14,66°C ed esplorare le bellezze della città all'aperto. Con l'umidità al 47% e la velocità del vento approssimativamente 2,65 km/h è il momento perfetto per fare una passeggiata o andare in bicicletta in un parco locale. Le possibilità sono infinite con cielo sereno e bassissima nuvolosità (6%).

Salerno

A Salerno il clima è nuvoloso con pochi cumuli. L'umidità è del 53%. La temperatura media è di 11,5 °C, la temperatura minima di 4.11°C e la temperatura massima di 11.58°C. La velocità del vento è de 2,68km/h e la percentuale di nuvolosità del 17% In base al meteo, a Salerno è possibile fare molte cose. Con una temperatura media di 11,5 °C e nuvole in cielo, un'ottima scelta potrebbe essere andare a passeggio nelle vicinanze o fare un picnic all'aperto. Potresti anche decidere di prendere qualcosa da mangiare e godertelo in compagnia in un caffè con terrazza. Se vuoi trascorrere la giornata all'aperto dedicandosi ad attività fisica, sebbene il vento non sia forte (2,68 km/h) e l'umidità alta (53%), le temperature della media sono gradevoli per fare escursioni a piedi o in bicicletta.

Benevento

Oggi a Benevento è una giornata di Clima Chiaro. Il cielo è sereno. L'umidità relativa è pari al 56%. La temperatura media è 12,36 °C, con minimo di 5,52 °C e massimo di 12,81 °C. La velocità del vento si attesta intorno a 4 km/h. Nuvolosità bassa (6%). Oggi a Benevento è una giornata di clima chiaro, con il cielo sereno e una bassa nuvolosità del 6%. L'umidità relativa è del 56% e la temperatura media è di 12,36 °C, con minimo di 5,52 °C e massimo di 12,81 °C. La velocità del vento si attesta intorno a 4 km/h. Cosa si può fare? Si consiglia innanzitutto di godersi la bella giornata all'aria aperta sfruttando queste condizioni meteo ideali per fare esercizio fisico o qualunque altra attivita che piace come camminate in montagna o lungo il corso d'acqua vicino. Se caldo non disturba l'ideale sarebbe anche prendere un piccolo viaggio

Paeestum

Nella città di Paestum, il tempo si presenta piuttosto instabile con pioggia leggera. L'umidità dell'aria è del 53%, la temperatura media è di 15.83 gradi centigradi, mentre la temperatura minima registrata è 8.15 e quella massima è 16.3 . Il vento soffia ad una velocità di 3.32 km/h mentre la percentuale di nuvolosità presente in loco è pari al 12%. In base a questo meteo, oggi a Paestum si presenterà un tempo instabile con pioggia leggera. L'umidità dell'aria sarà del 53%, la temperatura media si aggirerà intorno ai 15.83 gradi centigradi, con un minimo di 8.15 e un massimo di 16.3 gradi centigradi. Il vento soffierà ad una velocità di 3.32 km/h mentre il cielo sarà solo parzialmente coperto da nuvole per il 12% del tempo. Oggi in base al meteo è possibile effettuare attività all'aperto che non necessitano di temperature elevate come passeggiate o escursioni nella natura circostante la città, purchè non manchi l’opportuna protezione contro la pioggia leggera prevista durante