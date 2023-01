Ida Platano ed Alessandro Vicinanza, botta e risposta tra i due sui social: cosa sta succedendo?

Ida Platano ed Alessandro Vicinanza volano a Miami: la donna pubblica un post e lui risponde di tutto tono!

Per i fan di Uomini e Donne vedere la donna siciliana così felice è un vero e proprio successo. Se nel frattempo vediamo nei soliti appuntamenti giornalieri Riccardo ancora in cerca dell'amore, la donna ormai ha trovato il suo cavaliere. Proprio oggi il suo ex ha dovuto far fronte alle ennesime accuse. Questa volta, oltre che Gloria, ad intervenire è un'altra sua ex Roberta Di Padua. Dopo aver visto il riavvicinamento di Riccardo a Gloria dopo che per la dama è sceso un nuovo corteggiatore che la donna ha non solo tenuto ma anche elogiato in puntata, Riccardo ritorna sui suoi passi. Secondo Roberta il cavaliere tarantino faceva lo stesso anche con Ida: aspettava sempre che qualcuno si avvicinasse per poi cercare di riconquistarla. Quest'anno però la donna non è caduta nel 'tranello' e nonostante abbia cercato di scoprire i reali sentimenti dell'ex non ha mai smesso di concentrarsi sulla sua nuova conoscenza: Alessandro.

Il ragazzo sapeva perfettamente il rischio a cui andava incontro. La donna poteva ritornare da un momento all'altro tra le braccia del suo ex ma dopo un lungo e assiduo corteggiamento hanno scelto di viversi fuori. Hanno trascorso insieme tutte le feste natalizie e proprio durante Natale, Alessandro fa un regalo speciale alla donna: la porta a Miami. "Sei pazzo", ha esclamato Ida quando ha aperto il regalo contente il biglietto con la destinazione tanto adorata dalla donna. Oggi i due sono in vacanza e Ida pubblica un post che da vita ad un botta e risposta tra i due.

Ida Platano ed Alessandro Vicinanza: il post della dama dà via ad un botta e risposta tra i due

Ida e Alessandro si stanno godendo una vacanza a Miami e tra il clima perfetto, il buon cibo e la maestosità degli stati uniti, la donna ha postato alcune storie e post per raccontare la sua esperienza. Non sappiamo se Ida abbia mai fatto viaggi così lontani ma una cosa è certa. La donna desiderava tanto andare a Miami e sembra che il suo sogno sia potuto diventare realtà solo grazie al suo nuovo fidanzato. Ecco perché pubblica questa foto con questa didascalia che dà il via ad un botta e risposta. Ecco come commenta Alessandro.

"Le cose accadono soltanto se ci credi d'avvero", risponde Alessandro ad Ida che ha sempre desiderato viaggiare con il suo principe azzurro.

LEGGI ANCHE:Ida Platano e Alessandro Vicinanza, i fan insorgono: "Ma come vi siete conciati!"