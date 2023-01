Meteo campania: oggi occhio a Avellino e Salerno!

Bentornati amici lettori di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Avellino e Salerno? Vediamolo insieme!

Napoli

Oggi a Napoli il clima è di pioggia leggera, con un'umidità del 60%. La temperatura media è di 13.07 gradi Celsius, mentre la temperatura minima è di 7.67 e quella massima è di 13.83. Il vento soffierà a 2.37km/h e cielo sarà sopra coperto al 88%. Oggi a Napoli il clima è di pioggia leggera, con un'umidità del 60%. La temperatura media è di 13.07 gradi Celsius, mentre la temperatura minima è di 7.67 e quella massima è di 13.83. Il vento soffierà a 2.37km/h e il cielo sarà sopra coperto al 88%. Quindi cosa si può fare? Si può uscire ma preparandosi alla pioggia leggera. Prendere un grosso cappotto per non sentire i 7 gradi , indossare stivali o scarpe impermeabili ed optare qualcosa da fare coperto o erogare attività che non necessitano fuori casa come dare un'occhiata al proprio guardaroba invernale o godersi tè caldo sull divano con un buon

Avellino

Avellino sta mostrando un clima di nuvole spezzate, con un'umidità pari al 58%. La temperatura media è 11.34°C, mentre la minima è 6.16°C e la massima arriva fino a 11.64°C. La velocità del vento è di 2.49km/h e il cielo ha una percentuale di nuvolosità del 76%. In base a questo meteo a Avellino possiamo fare molte cose. Abbiamo un clima di nuvole spezzate, ma l'umidità è piuttosto alta e la temperatura media è 11.34°C, con minima di 6.16°C e massima di 11.64°C. La velocità del vento è debole (2.49km/h) e il cielo è parzialmente nuvoloso (76%). Quindi oggi possiamo andare in passeggiata, visitare le attrazioni turistiche all'aperto nella regione, goderci un po' di culture locale al chiuso, mangiare qualcosa fuori o camminare sui sentieri della zona assaporando la bellissima natura circostante!

Caserta

Nella città di Caserta, il clima è prevalentemente nuvoloso, con una percentuale di nuvolosità del 95%. La temperatura media è di 12.35 gradi centigradi, mentre la temperatura minima tocca i 5.28 gradi ed la massima 13.06. L'umidità dell'aria raggiunge il 60% e la velocità del vento è di 1.99km/h In base a questo meteo, oggi a Caserta è possibile fare attività all'aperto come passeggiate, ciclismo o jogging. Puoi anche organizzare un picnic al parco con la tua famiglia ed amici per godere delle temperature piacevoli e dell'aria fresca. Tuttavia, si raccomanda di portare con sé un impermeabile e una giacca a vento vista l'elevata percentuale di nuvolosità.

Salerno

A Salerno è prevalentemente nuvoloso. Le nubi sono sparse. L'umidità è del 58%. La temperatura media è di 9.89°C, con una minima di 2.04° e una massima di 9.89°C; soffia un vento leggero che raggiunge i 2.49km/h ed il cielo presenta il 41% di nuvolosità. In base a questo meteo, oggi a Salerno le possibilità di fare qualche attività sono abbastanza alte. Il clima è prevalentemente nuvoloso ma con nubi sparse e vento leggero, quindi si può pensare a un'escursione nella natura circostante, passeggiate all'aria aperta oppure anche un giro per negozi (soprattutto se si indossano vestiti invernali). Approfittare della temperatura più mite rispetto al passato anche per visitare i musei e le altre attrazioni locali può essere un buon modo per trascorrere la giornata.

Benevento

A Benevento il clima è nuvoloso con nubi coperte. L'umidità nell'aria è del 64%, e la temperatura media è di 11,04°C. La temperatura minima stamattina è stata 5,21°C ed il massimo registrato questo pomeriggio è stato 11,39°C. La velocità del vento è leggera e ammonta a 3,89km/h; inoltre la percentuale di nuvolosità si aggira attorno al 89%. In base a questo meteo, oggi a Benevento il clima è nuvoloso con nubi coperte. L'umidità nell'aria è del 64%, e la temperatura media si aggira attorno al 11,04°C. Questa mattina la temperatura minima era di 5,21°C mentre durante questo pomeriggio c'è stato un picco di 11,39°C. Il vento soffia leggero alla velocità di circa 3,89km/h, ed è anche presente un'alta percentuale di nuvolosità intorno al 89%. Quindi oggi potresti trascorrere del tempo all'aperto, proteggendoti dal freddo con abiti pesanti e della pioggia con un impermeabile. Potresti anche andare in un bel posticino al chiuso dove god

Paeestum

Il meteo per la città di Paestum è caratterizzato da una giornata nuvolosa, con nubi spezzate. L'umidità è del 60%, con una temperatura media di 13.36°C, minima 6.1°C, e massima 13.84°C. La velocità del vento è di 2.41 km/h ed il coperto nuvoloso è al 52%. In base a questo meteo, oggi è possibile fare molte attività in città di Paestum. Si può prendere una passeggiata all'aria aperta poiché la temperatura si aggira intorno ai 13 gradi Celsius, e l'umidità dell'aria contribuirà a rendere la camminata piacevole. Anche le attività all'aperto come andare in bicicletta e pescare sono adatte per il tempo nuvoloso con nubi spezzate. Se volete stare all'interno, potete visitare musei o organizzare una partita a carte o qualche altra attività da fare insieme agli amici.