Hollywood in lutto per la figlia di Elvis Presley, la donna si spegne a 54 anni: ecco le cause della prematura scomparsa

Hollywood piange per la scomparsa improvvisa e prematura della figlia del rock Elvis Presley: ecco le cause del decesso.

Sembra incredibile che solo tre giorni fa la donna di 54 anni insieme a sua madre Priscilla, era presente in forma smagliante, più bella che mai ai Golden Globes. Il film in cui Austin Butler interpreta il padre, il famosissimo cantante di Las Vegas, ha incoronato un nuovo re di Hollywood. Il ragazzo, giovanissimo , riceve il suo primo premio come attore protagonista concorrendo con tantissimi altri attori che lui chiama 'eroi'. Con la voce spezzata dall'emozione ringraziava il regista Baz Luhrmann, che lo ha scelto per rivestire i panni di Presley. Ovviamente arrivano immediatamente i ringraziamenti anche a Tom Hanks. Butler ringrazia poi Denzel Washington in quanto proprio lui ha parlato a Luhmann di un giovane attore che sarebbe stato perfetto per il suo Elvis.

In ultimo, ma non per importanza, ringrazia la famiglia, la sorella e il padre che sono presenti con lui durante la premiazione e la madre scomparsa e rivolge un ringraziamento speciale anche a Lisa Marie Presley, la figlia del cantante e Priscilla, che dal loro tavolo sorridono e ringraziano il giovanissimo Austin per aver reso onore alla memoria del cantante.

the fact this was just two days ago.. rip lisa marie presley pic.twitter.com/VSCasFGDe7 — a 🐢 (@anyavrse) January 13, 2023

Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis si spegne a 54 anni: ad annunciarlo è la madre Prescilla

Nonostante sia apparsa in forma smagliante la donna non stava vivendo un periodo facilissimo della sua vita. Nel 2020 ha annunciato al mondo intero che suo figlio Ben si era tolto la vita e che da quel momento avrebbe vissuto da sempre con il cuore a pezzi. È stato proprio il suo cuore a cedere e dopo un ricovero d'urgenza in ospedale Priscilla, la madre, annuncia il mondo intero che la figlia non è riuscita a sopravvivere.

Priscilla annuncia al mondo interno che anche lei ora, con il cuore pesante, deve confermare la devastante notizia della scomparsa di sua figlia Lisa Marie che l'ha lasciata troppo presto a causa di un arresto cardiaco. La donna aveva solo 54 anni e nonostante il cognome che l'ha sicuramente aiutata ad affermarsi nel mondo dello spettacolo era talentuosa tanto quanto il padre. Oggi tutti ne piangono la triste e improvvisa perdita: tra questi ovviamente Austin Butler che si ritiene fortunato di averla conosciuta in seguito alla sua interpretazione di Elvis e di aver reso la donna felice di aver potuto guardare sul maxischermo la storia del suo iconico padre.

